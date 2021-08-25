О недопустимости принуждения к вакцинации заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил на съезде «Единой России», что граждан нельзя принуждать к вакцинации под угрозой потери работы.

«Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку, настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям», — сказал российский лидер.

И подчеркнул, что вакцинация — главное оружие против распространения вируса.

Для коронавируса характерно волнообразное течение, и сейчас идет падение, пишет bfm.ru. К тому же увеличилось число как вакцинированных, так и переболевших.

«Переболевшие люди тоже вносят вклад в снижение новых случаев заражения. Если бы все люди переболели, в какой-то момент мы тоже наблюдали бы спад. Коллективный иммунитет создается как вакцинированными, так и переболевшими. Понятно, что сложно все случаи обнаружить, и от того, насколько активно ведется мониторинг, будут зависеть цифры… Но сам факт наличия тренда на снижение количества зараженных, он, скорее всего, действительно существует», — сказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин.

Между тем в России разрабатываются антитела, способные нейтрализовать все известные мутации коронавируса, сообщил «Интерфаксу» руководитель филиала государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Однако если удастся синтезировать такой препарат, то его будут использовать для лечения ковида, то есть когда человек уже заразился. Вакцину он не заменит.