Перинатальный центр «ДАР» в Барнауле временно не будет принимать пациенток

Прием беременных и рожениц в «ДАРе» прекратят с 8 часов 10 декабря. Выписка пациентов продолжится до 15 декабря.
До этого же срока те, кому показано продолжение стационарного лечения, будут переведены в КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» (ул. Попова, 29). Это же учреждение возьмет на себя госпитализацию с целью оказания медицинской помощи беременным и роженицам высокой группы риска, — отмечают в краевом Минздраве.
Санитарную обработку акушерских, педиатрических и реанимационных отделений проведут с 16 по 31 декабря. Консультативно-диагностическое отделение, центр принатальной диагностики, центр охраны здоровья семьи и репродукции и дистанционно-консультативный центр с выездными бригадами продолжат работу в штатном режиме.
Прием беременных и рожениц в акушерские отделения возобновят в 8 утра 1 января.