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28 января
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Здоровье
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Почему из барнаульских аптек пропали мази для заживления?

В редакцию altapress.ru обратилась жительница Барнаула Лариса с вопросом: «Не смогла найти в ближайших аптеках мази для регенерации „Актовегин“ и „Солкосерил“. Сказали, что не завозят. С чем это связано?»

Аптека.
Аптека.
Олег Богданов

В Минздраве Алтайского края ответили:

Основной причиной отсутствия препаратов в аптеках является их несвоевременная поставка. Органы исполнительной власти не закупают зарубежные лекарства для розничной продажи в аптеках. Этим занимаются фармацевтические компании, они же производят лекарства на территории РФ.

Зачастую производители не информируют аптеки о причинах задержки поставок. Кроме того, на территории РФ можно реализовывать только те лекарства, которые включены в госреестр.

Гель «Актовегин» 20% австрийского производителя «Никомед» исключен из российского реестра лекарственных средств и запрещен к реализации на территории РФ. Мазь «Солкосерил» производителя «МедаФарм» имеется в аптеках Барнаула.

Информацию о наличии препаратов барнаульцы могут узнать в справочной системе «Аптека № 132» по тел. 61−75−60. Сведения о регистрации лекарств можно найти на сайте Минздрава России и Алтайского края.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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