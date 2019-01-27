Почему из барнаульских аптек пропали мази для заживления?

Основной причиной отсутствия препаратов в аптеках является их несвоевременная поставка. Органы исполнительной власти не закупают зарубежные лекарства для розничной продажи в аптеках. Этим занимаются фармацевтические компании, они же производят лекарства на территории РФ.

Зачастую производители не информируют аптеки о причинах задержки поставок. Кроме того, на территории РФ можно реализовывать только те лекарства, которые включены в госреестр.

Гель «Актовегин» 20% австрийского производителя «Никомед» исключен из российского реестра лекарственных средств и запрещен к реализации на территории РФ. Мазь «Солкосерил» производителя «МедаФарм» имеется в аптеках Барнаула.

Информацию о наличии препаратов барнаульцы могут узнать в справочной системе «Аптека № 132» по тел. 61−75−60. Сведения о регистрации лекарств можно найти на сайте Минздрава России и Алтайского края.