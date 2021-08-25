Алтайский министр здравоохранения рассказал, почему вакцинировался от короны

Попов ничего подобного делать не стал, а объяснил, что вакцинировался не ради QR-кода.

«Сегодня каждый из нас должен задуматься в первую очередь о безопасности своих близких. Я вакцинировался не для получения QR-кода, а потому что забочусь о своих родных, в том числе родителях и ребенке», — сказал чиновник.