Алтайский министр здравоохранения рассказал, почему вакцинировался от короны

Попов ничего подобного делать не стал, а объяснил, что вакцинировался не ради QR-кода.
«Сегодня каждый из нас должен задуматься в первую очередь о безопасности своих близких. Я вакцинировался не для получения QR-кода, а потому что забочусь о своих родных, в том числе родителях и ребенке», — сказал чиновник.
Он также добавил, что пока не существует утвержденного определенного защитного уровня антител и, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.
Ранее губернатор Виктор Томенко объяснил, почему привился.