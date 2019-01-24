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Подари себе шанс на счастливую жизнь

Среди наиболее распространенных кожных заболеваний псориаз занимает одно из ведущих мест. В России им страдает около 2% населения. Заболевание может проявиться на протяжении всей жизни в любом возрасте не зависимо от пола.

Михаил Витальевич Мошнин.
Михаил Витальевич Мошнин.
Дмитрий Лямзин

Термин «псориаз» происходит от греческого слова psora, что означает «чешуйка». Внешними проявлениями являются высыпания на коже в виде бляшек со значительным скоплением на поверхности сухих серебристо-белых чешуек.

Рецидивирующее течение

Течение псориаза волнообразное, с чередованием периодов обострений и ремиссий. Среди факторов, провоцирующих обострение псориаза выделяют: психо-эмоциональный стресс, употребление алкоголя, инфекционные заболевания, травмы кожи, применение некоторых медикаментов, резкое изменение климатических условий.

Порочный круг

Распространенное поражение кожи, а также локализация бляшек на открытых частях тела сопровождается эмоциональным дискомфортом больных и влияет на повседневную активность человека.

ПУВА-терапия.
ПУВА-терапия.
Дмитрий Лямзин
ПУВА-терапия.
ПУВА-терапия.
Дмитрий Лямзин

ПУВА-терапия

Несмотря на наличие достаточно большого количества лекарственных средств для лечения псориаза, остается определенный процент больных, плохо реагирующих на традиционные методы терапии. В связи с этим, применяемая с 1973 г. ПУВА-терапия по сей день занимает лидирующее место в лечении псориаза.

ПУВА-терапия — это комбинированное лечебное воздействие на кожу лекарственных веществ и мягких длинноволновых ультрафиолетовых лучей. Пациент принимает внутрь или наносит на кожу препарат, а затем через 2−3 часа в течении нескольких минут подвергается воздействию мягких длинноволновых ультрафиолетовых лучей в специально разработанной кабине.

К преимуществам ПУВА-терапии относится:

  • высокая эффективность позволяет достичь ремиссии у большинства больных псориазом;
  • длительный лечебный эффект (продолжительность ремиссии составляет от 6−12 месяцев до десятков лет);
  • получение результата уже через 7−9 процедур;
  • малый перечень противопоказаний;
  • безопасность метода, поскольку УФА-лучи, воздействию которых подвергается пациент при лечении, не обладают потенциальным онкогенным действием;
  • лечение в амбулаторных условиях, без отрыва от работы, учебы и привычного окружения.
Эффкект ПУВА-терапии.
Эффкект ПУВА-терапии.
Дмитрий Лямзин

Куда обратиться

Одним из ведущих медицинских учреждений, предлагающих лечение псориаза методом ПУВА-терапии, является специализированная дерматологическая клиника «Псориаз Центр Барнаул».

«Псориаз Центр» входит в сеть клиник по всей России, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале и Новосибирске.

Руководителем московской клиники является Михаил Витальевич Мошнин — врач-дерматолог, биофизик.

Занимается проблемой псориаза с 1978 года, автор более 70 научных работ по теме лечения псориаза современными методами. Лауреат премии министерства здравоохранения РСФСР, автор 14-ти патентов РФ и Авторских свидетельств СССР по теме лечения псориаза. В 2000 году — приглашенный участник 80-го юбилейного Конгресса Британского Королевского Общества Дерматологов. В прошлом — директор НИИ медицинского биофизики НИЯУ МИФИ.

Михаил Витальевич совместно со специалистами московского центра дистанционно курирует лечение каждого пациента, а также лично проводит консультации.

29 января 2019 года Михаил Мошнин проведет прием больных псориазом в барнаульском центре.

Подарите себе возможность вновь окунуться в любимые занятия, построить карьеру и полностью раскрыть заложенный потенциал, жить полноценной жизнью несмотря на тяжелый недуг.

Псориаз Центр Барнаул, ООО
  • Тел.: +7 (903) 947-64-35, 8 (3852) 25-14-35

Услуги дерматовенеролога

  • Партизанская, 40 — 1 офис; 2-й этаж
  • Тел. +7 (3852) 25-14-35
  • Тел. +7−903−947−64−35

Сайт: psoriaz22.ru
E-mail: psoriazcentrbrn@gmail.com

Медицинская лицензия ЛО-22−01−004958 от 27 апреля 2018

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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