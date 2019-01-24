Подари себе шанс на счастливую жизнь

Среди наиболее распространенных кожных заболеваний псориаз занимает одно из ведущих мест. В России им страдает около 2% населения. Заболевание может проявиться на протяжении всей жизни в любом возрасте не зависимо от пола.

Термин «псориаз» происходит от греческого слова psora, что означает «чешуйка». Внешними проявлениями являются высыпания на коже в виде бляшек со значительным скоплением на поверхности сухих серебристо-белых чешуек.

Рецидивирующее течение

Течение псориаза волнообразное, с чередованием периодов обострений и ремиссий. Среди факторов, провоцирующих обострение псориаза выделяют: психо-эмоциональный стресс, употребление алкоголя, инфекционные заболевания, травмы кожи, применение некоторых медикаментов, резкое изменение климатических условий.

Порочный круг

Распространенное поражение кожи, а также локализация бляшек на открытых частях тела сопровождается эмоциональным дискомфортом больных и влияет на повседневную активность человека.

ПУВА-терапия. Дмитрий Лямзин

ПУВА-терапия. Дмитрий Лямзин

ПУВА-терапия

Несмотря на наличие достаточно большого количества лекарственных средств для лечения псориаза, остается определенный процент больных, плохо реагирующих на традиционные методы терапии. В связи с этим, применяемая с 1973 г. ПУВА-терапия по сей день занимает лидирующее место в лечении псориаза.

ПУВА-терапия — это комбинированное лечебное воздействие на кожу лекарственных веществ и мягких длинноволновых ультрафиолетовых лучей. Пациент принимает внутрь или наносит на кожу препарат, а затем через 2−3 часа в течении нескольких минут подвергается воздействию мягких длинноволновых ультрафиолетовых лучей в специально разработанной кабине.

К преимуществам ПУВА-терапии относится:

высокая эффективность позволяет достичь ремиссии у большинства больных псориазом;

длительный лечебный эффект ( продолжительность ремиссии составляет от 6−12 месяцев до десятков лет);

продолжительность ремиссии составляет от 6−12 месяцев до десятков лет); получение результата уже через 7−9 процедур;

малый перечень противопоказаний;

безопасность метода , поскольку УФА-лучи , воздействию которых подвергается пациент при лечении , не обладают потенциальным онкогенным действием;

поскольку УФА-лучи воздействию которых подвергается пациент при лечении не обладают потенциальным онкогенным действием; лечение в амбулаторных условиях , без отрыва от работы , учебы и привычного окружения.

Эффкект ПУВА-терапии. Дмитрий Лямзин

Куда обратиться

Одним из ведущих медицинских учреждений, предлагающих лечение псориаза методом ПУВА-терапии, является специализированная дерматологическая клиника «Псориаз Центр Барнаул».

«Псориаз Центр» входит в сеть клиник по всей России, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале и Новосибирске.

Руководителем московской клиники является Михаил Витальевич Мошнин — врач-дерматолог, биофизик.

Занимается проблемой псориаза с 1978 года, автор более 70 научных работ по теме лечения псориаза современными методами. Лауреат премии министерства здравоохранения РСФСР, автор 14-ти патентов РФ и Авторских свидетельств СССР по теме лечения псориаза. В 2000 году — приглашенный участник 80-го юбилейного Конгресса Британского Королевского Общества Дерматологов. В прошлом — директор НИИ медицинского биофизики НИЯУ МИФИ.

Михаил Витальевич совместно со специалистами московского центра дистанционно курирует лечение каждого пациента, а также лично проводит консультации.

29 января 2019 года Михаил Мошнин проведет прием больных псориазом в барнаульском центре.

Подарите себе возможность вновь окунуться в любимые занятия, построить карьеру и полностью раскрыть заложенный потенциал, жить полноценной жизнью несмотря на тяжелый недуг.

Псориаз Центр Барнаул , ООО Тел.: +7 ( 903) 947-64-35 , 8 ( 3852) 25-14-35 Услуги дерматовенеролога Партизанская , 40 — 1 офис; 2-й этаж

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