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Здоровье

Произошел всплеск заболеваний в одной из самых вакцинированных стран мира

Массовый всплеск инфекций COVID-19 в Израиле, одной из самых вакцинированных стран в мире, указывает на то, что Америке предстоит еще пройти сложный путь, предупреждает The Daily Beast.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC BY-NC-ND 2.0, visualhunt.com

В июне в Израиле было несколько дней без новых случаев заражения COVID.

Высокий процент и маски

Страна имеет один из самых высоких показателей вакцинации в мире: 80% граждан старше 12 лет полностью вакцинированы. COVID, как считали большинство израильтян, потерпел поражение. Все ограничения были сняты, и израильтяне вернулись к многолюдным вечеринкам и молитвам в закрытых помещениях без масок.

Через два месяца Израиль оказался на волосок от худшего ежедневного показателя, когда-либо зарегистрированного в стране, пишет bfm.ru.

Директора семи государственных больниц заявили, что больше не могут принимать пациентов с коронавирусом, палаты переполнены, а персонал находится на пределе возможностей.

«Серебряная пуля»

Профессор эпидемиологии Еврейского университета в Иерусалиме Хагай Левин говорит, что сложилось множество смертоносных обстоятельств, которые поставили Израиль на грань пропасти, большинство из которых можно резюмировать так: «Мы все еще находимся в разгаре пандемии, а серебряной пули у нас нет».

В России

Между тем глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в России можно достичь уже в 2021 году.

Также Александр Гинцбург подчеркнул, что вакцины против ковида сегодня в избытке имеются во всех регионах страны.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра им. Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» от Центра имени Чумакова РАН. Препараты «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» являются двухкомпонентными, а «Спутник Лайт» — однокомпонентным.

Ожидается, что в обозримой перспективе в России появится еще одна вакцина.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com
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