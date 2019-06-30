Работникам оптового рынка Барнаула измерят давление, уровень сахара и объем талии

Специальный мобильный центр готов принять всех желающих. Врачи проверят уровень сахара и холестерина в крови, сделают пульсоксиметрию, измерят артериальное и внутриглазное давления.
Также при желанию пациенты смогут узнать свой вес, рост, массу тела, объем талии и прочее.
В краевом центре профилактики здоровья отмечают, что прошедшим обследование будет выдан «Паспорт здоровья», специалисты мобильного центра дадут индивидуальные рекомендации по профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни.
Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования, СНИЛС.
В среднем за один день работы выездного мобильного центра здоровья его посещают 100 человек.