Работникам оптового рынка Барнаула измерят давление, уровень сахара и объем талии

Специалисты краевого центра медицинской профилактики три дня будут бесплатно проверять состояние здоровья у торговцев оптово-розничного рынка Барнаула (проспект Космонавтов, 59). Они будут дежурить 2−4 июля с 10.00 до 15.00 перед павильоном «Продукты».