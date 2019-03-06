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Здоровье

Рекламу лекарства с участием Киркорова признали незаконной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в рекламном ролике лекарства «Гексорал» с участием поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров в образе Снежной королевы.
Филипп Киркоров в образе Снежной королевы.
скрин рекламного ролика

Информация в рекламе вводит потребителей в заблуждение, уверены специалисты ведомства. При этом ролик с нарушениями транслировали по телеканалам ТВ-3, «Первый канал» и СТС.

Из ролика следует, что боль в горле, возникшая у героев, исчезает после применения препарата. «Хотел, чтобы все болели, но оказался Гексорал сильнее!» — говорит герой Киркорова.

«Подобное заверение потребителей в эффективности препарата и гарантия его положительного действия в лечении нарушают требования закона», — цитирует «РАПСИ» заявление ФАС.

В ведомстве объяснили, что реклама лекарства не должна гарантировать положительных действий, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий у объекта рекламирования, пишет ura.ru.

Также в ролике утверждается, что «Гексорал. Болезнетушитель № 1» — при этом появляется сноска. В ней говорится, что речь идет о спрее, который является первым в линейке «Гексорала» по продажам. Эта сноска занимает всего 2% площади кадра и демонстрируется лишь три секунды. «А значит, фактически в рекламе отсутствует. При этом информация о первенстве „Гексорала“ приводится в рекламе крупным шрифтом, на ней фиксируется внимание потребителей», — уточнили в службе.

ФАС выдала компании Johnson& Johnson, которая производит препарат, предписание о прекращении нарушения закона «О рекламе». Материалы проверки переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

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