Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Россияне боятся заразиться ВИЧ от комаров

Каждый шестой житель России уверен, что может заразиться ВИЧ через комариный укус, пишут «Известия». Эксперты считают, что такой уровень информированности населения очень опасен.

Комар. Укус комара.
Комар. Укус комара.
СС0.

По данным Росстата, 17% граждан уверены, что вирус иммунодефицита могут распространять комары. 20% (это каждый пятый) не представляют, можно ли заразиться ВИЧ через комариные укусы.

О том, что заразиться ВИЧ через комариный укус невозможно, ученые доказали еще в 1980—1990-е годы. В Африке, где было очень много ВИЧ-инфицированных и миллионы комаров, заражались только те, кто вел половую жизнь.

Также россияне не знают, передается ли ВИЧ от матери ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. Каждый четвертый (27%) убежден, что грудное вскармливание при ВИЧ безопасно, столько же (28%) ничего об этом не знает.

О том, что вирусом иммунодефицита человека можно заразиться через посуду и пищу, думают 11% опрошенных, 14% не знают. 15% граждан не уверены, что человек с ВИЧ может выглядеть вполне здоровым.

Как передается ВИЧ

  • Сексуальный контакт. Вирус содержится в сперме и влагалищном секрете, а в организм проникает через слизистую или микротравмы на коже. Риск заражения ВИЧ возрастает при наличии у партнера инфекций, передаваемых половым путем. Презерватив не является 100% надежным средством защиты от ВИЧ.
  • Контакт «кровь-кровь». Вирус может попасть в организм вместе с инфицированной кровью чаще всего — при совместном использовании шприцев, игл, фильтров для введения наркотиков, нестерильных медицинских инструментов, нанесении татуировок и пирсинга нестерильным оборудованием, попадании инфицированной крови на поврежденную кожу, рану или слизистую, при переливании крови, не проверенной на наличие ВИЧ.
  • От матери к ребенку. Заражение ребенка от инфицированной матери может произойти: во время беременности, во время родов, при кормлении грудью.

Как ранее писал altapress.ru, в рейтинге регионов с самой высокой смертностью от СПИДа Алтайский край занял восьмое место. Коэффициент смертности в регионе составляет 31,5 случаев на 100 тысяч жителей региона.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость