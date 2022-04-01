Ровно 10 000 человек скончались от коронавируса в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 261 857 человек, в том числе 39 899 детей. Выздоровели 245 168 человека.
По состоянию на 1 апреля в ковидгоспиталях находятся 786 человек с коронавирусной инфекцией и 83 пациента с вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 195, из них подключено к аппаратам ИВЛ -73.
168 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 51 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
Новые случаи
Барнаул — 64, Алейский район — 3, Алтайский район — 5, Баевский район — 2, Бийск — 14, Благовещенский район — 4, Бурлинский район — 6, Быстроистокский район — 3, Волчихинский район — 5, Ельцовский район — 2, Завьяловский район — 3, Залесовский район — 4, Заринск — 8, Заринский район — 1, ЗАТО Сибирский — 2, Зональный район — 4, Калманский район — 6, Камень-на-Оби — 3, Каменский район — 4, Ключевский район — 3, Косихинский район — 3, Красногорский район — 2, Краснощековский район — 3, Крутихинский район — 1, Кулундинский район — 2, Курьинский район — 2, Кытмановский район — 1, Локтевский район — 5, Мамонтовский район — 13, Михайловский район — 4, Немецкий национальный район — 4, Новичихинский район — 3, Новоалтайск — 5, Павловский район — 5, Первомайский район — 4, Петропавловский район — 2, Поспелихинский район — 3, Ребрихинский район — 3, Родинский район — 2, Романовский район — 2, Рубцовск — 11, Рубцовский район — 3, Славгород — 11, Смоленский район — 2, Советский район — 1, Солтонский район — 3, Суетский район — 3, Табунский район — 2, Тальменский район — 4, Топчихинский район — 13, Третьяковский район — 2, Троицкий район — 4, Тюменцевский район — 2, Угловский район — 1, Усть — Калманский район — 3, Хабарский район — 3, Целинный район — 2, Шелаболихинский район — 2, Шипуновский район — 2.