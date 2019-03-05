С российского рынка снимают еще один препарат от кашля

Росздравнадзор сообщил о выведении из обращения лекарства «Эриспирус», содержащего фенспирид, который может вызывать нарушения сердечного ритма. Территориальным органам ведомства поручено обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанных лекарств.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения доводит до сведения субъектов обращения лекарственных средств письмо ЗАО «Сандоз» об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий лекарственных препаратов «Эриспирус (МНН: Фенспирид), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг» и «Эриспирус (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл», — сообщается в письме ведомства.

В письме компании-производителя препарата говорится о добровольном отзыве препарата с рынка в связи с тем, что ранее было выявлено «удлинение интервалов QT на электрокардиограмме» у пациентов, принимавших другой препарат с фенспиридом — «Эреспал». И, хотя при приеме «Эриспируса» не было зафиксировано аналогичного нежелательного воздействия, но «в качестве предупреждающей меры и в интересах безопасности пациентов» было принято решение об отзыве препарата, сообщает «Интерфакс».

14 февраля Росздравнадзор отозвал с российского рынка «Эреспал», а 19 февраля — «Эпистат». Оба лекарства содержали фенспирид. Препараты с фенспиридом назначаются для лечения заболеваний дыхательных путей.