Санаторий «Белокуръ»: как сэкономить семейный бюжет на отдыхе и оздоровлении

Конечно, чтобы приятный отдых состоялся, важно не ошибиться с выбором места. Санаторий «Белокуръ» идеально подойдет для семейного отпуска или уикенда.
- Его местоположение. Здание санатория находится у самого подножья горы Церковка, с другой стороны его огибает речка Белокуриха. Тихое, уютное место, из окна любого номера — только виды природы, умиротворяющие звуки леса и шума воды. Все это создает ощущение уединения. При этом все развлечения курортного города находятся в пешей доступности, достаточно пройти 100−150 метров.
-
Камерный формат. Всего 28 номеров,
т. е.одновременно в санатории может разместиться не более 56 гостей. Никаких очередей, шума и суеты. Ничто не нарушит режим и не потревожит сон вашего ребенка. А наши сотрудники смогут уделить внимание каждому гостю.
- Широкий выбор оздоровительных процедур и удобное расписание, без выходных и до позднего вечера, делают отдых всей семьи по-настоящему полезным!
- Хорошая кухня. Вкусно приготовленные блюда от шеф-повара не оставят равнодушными даже самых привередливых «нехочух».
- И, наконец, специальное ценовое предложение, которое действует с 15 июня по 26 июня 2019 г. Пакет «5 дней 4 ночи», «8 дней, 7 ночей» поможет вам сэкономит семейный бюджет.
- проживание двоих человек в номере «Стандарт»;
- 2-разовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;
- консультация доктора — 2 раза;
- прессотерапия — 2 сеанса, по 1 процедуре на одного;
- посещение соляной пещеры — 4 раза, по 2 сеанса на одного;
- фиточай с медом — 4 раза, по 2 чаепития на одного;
- морская ванна — 2 раза, по 1 процедуры на одного;
- «кедровая здравница» — 2 раза, по 1 посещению на одного;
- массаж стоп механический, 6 сеансов по 3 процедуры на каждого.
- проживание 2-х человек в номере «Стандарт»;
- 2-х разовое питание: завтрак, ужин/обед (на выбор) для каждого гостя;
- консультация доктора — 2 раза;
- пантовая ванна — 6 процедур, по 3 на каждого гостя;
- сухая углекислая ванна — 6 процедур, по 3 на каждого гостя;
- пантовое обертывание — 2 процедуры, по 1 на каждого гостя;
- магнитотерапия на аппарате «Полимаг» — 6 процедур, по 3 на каждого гостя;
- спелеотерапия — 6 процедур, по 3 на каждого гостя;
- кедровая здравница + бассейн (60 мин) — 4 процедуры, по 2 на каждого гостя;
- механический массаж стоп — 8 процедур, по 4 на каждого гостя;
- фиточай с медом — 6 раз, по 3 процедуры на каждого гостя;
- прием воды «Белокурихинская восточная» — ежедневно;
- климатотерапия — ежедневно.
Замена процедур в пакете невозможна.
- 8 800−700−99−65,
- 8 913−919−91−38,
- 8 (38577) 38−852.
Или напишите нам на WhatsApp: 8 905−928−08−09.
Наш сайт — belokur.ru/sale
Мы в Инстаграм — @sanbelokur
Тысячи человек, постоянных гостей, оценили преимущества отдыха в «Белокуре».
Добро пожаловать и вам!
Информация о стоимости действительна на момент публикации.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.