Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье
109

Санаторий «Родник Алтая» проводит бесплатные консультации от ведущих докторов

Знаменитый санаторий Белокурихи «Родник Алтая» даже в условиях масочного режима и самоизоляции сохраняет добрые отношения со своими гостями и всеми желающими оздоравливаться.

ООО Санаторий «Родник Алтая»

В период, когда важно оставаться дома и нет возможности посещать санаторную поликлинику, подвергая себя риску, есть возможность решить эту проблему с помощью онлайн-консультаций.

Для всех желающих «Родник Алтая» запустил уникальный социальный проект — бесплатные онлайн-консультации от ведущих врачей по телефону, приложениям Skype или WhatsApp.

Все участники проекта получат следующие преимущества:

Возможность пройти полноценный и качественный прием врача, соблюдая режим самоизоляции.

Решение всех вопросов по здоровью: получение рекомендаций по поддержанию вашего самочувствия и профилактике заболеваний, расшифровка анализов и результатов диагностики (пройденных в любом месте), рекомендации или корректировка текущего лечения.

Экономию на визите в частные клиники. Есть возможность сэкономить до 2000 рублей за каждый прием и пройти консультацию бесплатно.

Ознакомиться с расписанием приема врачей и получить полноценную консультацию можно записавшись на сайте родник-алтая.рф или по бесплатному телефонному номеру: 8−800−100−9998.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

  • Реклама
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость