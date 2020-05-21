Снимаем лифчики. Барнаульский маммолог рассказала, почему надо беречь женскую грудь

Рак молочной железы — самое распространенное женское онкологическое заболевание в Алтайском крае. Его довольно просто обнаружить, но сложно лечить. Врач-онколог диагностического центра Евгения Хакимова рассказала Altapress.ru, почему нельзя бояться маммолога, какие бюстгальтеры носить и как правильно щупать себя, чтобы найти опухоль на ранней стадии.

Рак по наследству

— Основным фактором риска для онкологических заболеваний в крае всегда называли экологию — близость Семипалатинского ядерного полигона и ракетное топливо. Сейчас основные причины возникновения рака поменялись?

— За последние пять лет причины значительно поменялись. Если даже женщина проживала в зоне заражения, это не гарантирует онкологию. Основной фактор риска — отягощенный семейный анамнез по женской линии.

С большой вероятностью у женщины будет рак, если три-четыре родственницы перенесли заболевание — мама, бабушка, тетя, сестра, например. Если в роду были болевшие раком мужчины, то риск меньше, но все же есть.

Повлиять на онкологическое заболевание может гормональный фон — раннее начало менструаций или поздняя менопауза.

Евгения Хакимова , онколог-маммолог. Диагностический центр Алтайского края.

Сейчас модна гормонозаместительная терапия — она продлевает молодость. Большие споры идут о вреде этого метода, но пока нет доказательств, что прием гормонов может существенно повлиять на развитие рака.

Со злокачественными опухолями сейчас все чаще сталкиваются не только женщины старшего возраста, но и 18−19-летние девочки.

— Как влияют на развитие рака другие факторы — образ жизни , например?

— Избыточный вес, алкоголь и курение сами по себе не вызывают рак молочной железы. Но зато могут вести к другим заболеваниям, которые в свою очередь усугубят рак. Например, ожирение — избыток прогестерона — может повлиять на развитие опухоли груди, но тогда это должна быть уже третья-четвертая стадия ожирения. Небольшой «перевес» напрямую к раку не ведет.

Женская грудь. СС0.

— Существует профилактика рака молочной железы?

— Если у женщины тяжелая наследственность по раку, мы предлагаем встать на учет в онкодиспансере «Надежда». Там есть отделение профилактики, где определят вероятность возникновения онкологической патологии (любой, не только молочной железы). Для этого проводится молекулярно-генетическое исследование крови и анализ на онкомаркеры. Раз в полгода или год нужно будет наблюдаться у онколога.

— Как диагностируют рак молочной железы? Есть ли какие-то новые методы?

— Золотой стандарт — маммография (рентген) и УЗИ. Есть еще магниторезонансная томография молочных желез, но назначают ее не всем. Процедуру проходят те, у кого есть импланты.

Женская грудь. СС0.

Более щадящий метод — электроимпедансная маммография. Она деликатна, нет вредного лучевого воздействия.

Конечно, основной метод — пункционная биопсия, когда мы можем посмотреть, доброкачественная опухоль или нет.

Добрые и злые

— Что происходит в молочных железах при онкологическом заболевании? Как развивается опухоль?

— В организме любого здорового человека есть миллионы злокачественных клеток, которые до поры до времени не активны. Под воздействием наследственного фактора, стрессовой ситуации, травмы, образа жизни клетки активируются и образуют опухолевый узел. Женщина не всегда его может обнаружить.

Евгения Хакимова , онколог-маммолог. Диагностический центр Алтайского края.

— Как быстро растет опухоль?

— В зависимости от того, к какому типу она принадлежит. Если в клетках есть большое количество гормональных рецепторов — эстрогена или прогестерона, такую опухоль называют гормонозависимой. Эти образования развиваются медленно, годами.

А есть гормон-отрицательные опухолевые клетки. Они гораздо «злее», агрессивно делятся, так что третья или четвертая стадия рака возникает достаточно быстро — бывает, от двух месяцев до полугода.

— Что такое доброкачественное образование?

— Это могут быть кисты — воспалительный процесс после того, как женщина, например, простудила грудную клетку. Диагноз звучит как «фиброзно-кистозная мастопатия», и его ставят каждой второй женщине. В таких случаях назначаются противовоспалительные препараты и УЗИ-контроль.

Бюстгальтер. СС0.

Есть фиброаденомы, гормонзависимые образования, они чаще появляются на фоне приема гормональных противозачаточных препаратов. Если опухоль небольшая, врач может понаблюдать за ней или сразу удалить.

Бывают липомы — добавочные жировые доли в железах. Можно сказать, что это норма, но лучше все же понаблюдаться у врача.

Чаще всего доброкачественные опухоли лечат медикаментозно, без оперативных вмешательств. Но даже если никаких вопросов по «доброкачественному» диагнозу нет, желательно сделать пункцию, лучше перестраховаться.

Доброкачественные опухоли иногда доставляют не меньше дискомфорта, чем онкологические. Помимо болезненных ощущений они могут «сбить» месячный цикл.

Женщина , грудь. СС0

Не лезть в интернет

— Когда нужно начать беспокоиться и бежать к маммологу?

— Есть симптомы. Боли в молочных железах, небольшая асимметрия (например, втяжение соска может быть как физиологической особенностью, так и патологией), наличие уплотнений, выделения из соска (если это не беременность или лактация), язвочки на коже, увеличенные лимфоузлы в подмышечных впадинах (они могут болеть).

Это ранние симптомы. На поздних стадиях самый распространенный симптом — так называемая «лимонная корочка», когда кожа на груди становится отечной. Такие женщины сами говорят, что «болит давно», но «боялась прийти».

— И как не «бояться прийти»?

— Сейчас рекомендуется наблюдение у маммолога с 18 лет. Чтобы не бояться, нужно просто чаще посещать своего врача. Я рекомендую делать УЗИ каждые полгода, а не раз в год. После 35 раз в год обязательна маммография.

Женская грудь , бюстгалтер. СС0

— Как выбрать врача , чтобы доверять ему?

— На самом деле в Барнауле не так много маммологов. Но тут есть нюанс: врачом-маммологом может называться только тот врач, который имеет сертифицированную специальность онколога. Не гинеколога, заметьте. Только онколог знает все нюансы и может заметить изменения в молочных железах, которые другой врач упустит.

— Интернет дает массу рецептов женщинам. Самостоятельное лечение может усугубить болезнь?

— «Чудодейственные» гормональные мази могут дать обратный эффект — активировать процесс роста опухоли. Прикладывания капустных листов, свеклы, чеснока, соды, соли и грелки (чего только я не слышала от пациенток) могут привести к распаду опухоли и даже возникновению вторичных очагов, и тогда помочь будет уже невозможно.

Женская грудь. СС0.

Не стоит лезть в интернет, если обнаружили какие-то изменения в груди, только еще больше испугаетесь. А когда женщина ходит каждые полгода на осмотр, даже если ничто ее не беспокоит, то и бояться тут нечего.

С детьми и без

— Как влияет беременность и , в общем , вся женская «гормональная жизнь» на развитие опухолей? Есть мнение , что у рожавших женщин меньше проблем с грудью.

— Отсутствие беременности и родов может быть хоть и не основополагающим, но все же серьезным фактором риска при развитии онкологии.

Конечно, гормональный фон женщины меняется в лучшую сторону после родов, ведь именно для этого мы физиологически предназначены. Отсутствие беременностей в равной степени может привести как к раннему климаксу, так и, наоборот, к продлению работы яичников.

Женская грудь. СС0.

При раннем завершении месячных циклов женщине недостает эстрогена и прогестерона, и могут появиться те самые негормональные образования, более агрессивные.

Если цикл продлевается, то мишенями для новообразований могут стать не только молочные железы, но и матка и яичники — в целом репродуктивная система.

— Женщины часто жалуются на боли в груди во вторую фазу цикла , а в остальное время их ничто не беспокоит. Это нормальное явление или надо насторожиться?

— Это явление называется общим термином «мастопатия». Это не грубая патология, а физиологические особенности. В первую фазу цикла молочные железы могут болеть — это нормальная часть предменструального синдрома.

Бюстгальтер. CC0

Но если испытываете дискомфорт, то врач поможет сделать этот период более легким, в том числе снизить психоэмоциональное напряжение. Есть пациентки, которые даже работать не могут — до тошноты и потери сознания доходит.

По кругу

— Врачи часто рекомендуют женщинам самодиагностику. Может ли непрофессионал обнаружить опухоль? И как это сделать?

— Самообследование очень важно. Проводить его надо на 5−10-й день цикла, а не позже, когда грудь уже тяжелеет. Одной рукой мы поддерживаем грудь, другой рукой начинаем легкие массирующие движения от периферии к соску. Поднимите руки вверх, чтобы оценить симметрию. Надо осматривать и сами соски. Раз в месяц или два это обязательно нужно проводить.

— А мужчина может обнаружить опухоль , например , у своей супруги?

— Может. Были и такие случаи, когда молодые люди обнаруживали у своих девушек новообразования. Конечно, это возможно, если женщине приятны прикосновения. А бывают пациентки, которые и сами не могут прикоснуться к своей груди, испытывают дискомфорт.

Бюстгальтер. СС0.

Впрочем, здесь речь идет только о крупных образованиях, мелкие узелки заметит только врач.

— Какова вероятность , что если в одной молочной железе обнаружили рак , то он возникнет и во второй?

— Молочные железы — парный орган, и вероятность такого, конечно, есть. У меня много таких пациенток. Онкологическое заболевание обнаруживают иногда в обеих железах одновременно.

Если течение заболевания при поражении одной железы благоприятное, то риск сводится к минимуму. Но если рак агрессивен, то врач должен длительное время не только наблюдать послеоперационный рубец на одной груди, но и обследовать вторую.

Женская грудь. СС0.

Удобство и красота

— Как ухаживать за грудью , чтобы дольше сохранить здоровье?

— Кожа молочных желез тонкая и чувствительная. Минимальный ушиб может привести к гематоме. Грудь надо беречь. Длительные и частые травмы, которые ведут к нарушению целостности мягких тканей, могут привести и к развитию раковых опухолей.

Прежде всего нужно стараться не простужаться. Это грозит маститом — воспалением железистых тканей. В гигиене нет никаких особенных советов, кроме регулярного приема душа. Бытует мнение о вреде дезодорантов, якобы они закупоривают железы и вызывают рак. На самом деле работа сальных и потовых желез не связана напрямую с молочными. Это провокация какая-то.

Как правило, у женщин с более крупной грудью снижается эластичность кожи и тканей. Врачи рекомендуют детское увлажняющее масло Johnson’s Baby, оно уплотняет кожу и помогает от растяжек в период лактации. Но это косметический момент.

Бюстгальтер. СС0.

А вот с бюстгальтерами надо быть аккуратней. Я не рекомендую для ежедневной носки плотное белье, особенно пуш-ап. Оставьте это все же для праздничных выходов и платьев с декольте.

Даже у обычных бюстгальтеров боковые косточки могут достаточно сильно сдавливать грудную клетку. Для повседневности подойдут какие-нибудь симпатичные спортивные топы, которые хорошо поддерживают грудь, или бесшовное белье. Тут главное — удобство, а не красота.

Какая грудь лучше

— Импланты повышают риск онкологии?

— Все больше женщин делают такую операцию — увеличивают или уменьшают молочные железы. Но это никак не влияет на развитие опухолей. Даже если часть импланта при травме попадет в ткани груди. Главное, если уж решились на операцию, не экономить на качестве материалов.

Увеличение груди. Пластическая операция. joaodecioferreira.com

— Можно увеличить грудь , не прибегая к оперативному вмешательству?

— Не бывает таких чудес. При физических нагрузках в спортзале можно чуть приподнять грудь за счет повышенной упругости мышц. Но она все равно не станет больше.

И уж точно никакие кремы и поедание капусты не помогут увеличить объем груди.

— А какой размер груди , по-вашему , идеален?

— Наверное, об этом мужчин нужно спрашивать. Но все же двойка-тройка — нормальный размер. Главное, чтобы женщине самой было комфортно. Даже самая маленькая и самая большая грудь может быть идеальной. Это вопрос не только эстетики, но и здоровья: непропорционально большая грудь серьезно влияет на осанку, например.

Женская грудь. СС0.

— Больше грудь — больше проблем?

— С врачебной точки зрения не составляет труда осмотреть и пропальпировать маленькую или большую грудь. И в том, и в другом случае можно легко найти новообразования. И их наличие не зависит от размера.

Главное — вовремя

— При раке молочной железы женщины рискуют не просто потерять грудь , но и умереть. Почему это заболевание смертельно?

— Если это агрессивная опухоль, то она приведет к поражению не только груди, но и печени, лимфатической и дыхательной систем. Метастазы дают колоссальную интоксикацию и сильнейший болевой синдром. Лучевая или химиотерапия здесь не всегда помогут.

Секс , женская грудь. СС0

Мы не скрываем, что даже обнаруженная на ранних стадиях опухоль может быстро дать метастазы. И более того, метастатический процесс может активно начаться уже в первый год после удаления опухоли.

И все же главная причина высокой смертности — позднее обращение к врачу. У меня один случай был давно уже, но я его запомнила. Молодая замужняя женщина дома обнаружила опухоль и дотерпела до того, что молочная железа распалась выше соска. То есть опухоль буквально продавила грудь и вышла наружу кровью и гноем.

Все это у нее, так сказать, «выболело», осталась на этом месте небольшая болячка вроде сосочка. И вот только тогда она пришла ко мне. И, конечно, ничего уже нельзя было сделать, даже резать было нельзя, только паллиативная помощь.