Стало известно, какие продукты «сгоняют» жир на животе

Белок помогает ускорить обмен веществ и уменьшить тягу к еде на 60%. Диетологи рекомендуют употреблять:
- куриные яйца,
- куриную грудку,
- тунец,
- красную чечевицу,
- запеченные бобы,
- миндаль.
При этом следует отказаться от сладкого (в том числе от подслащенных напитков), быстрых углеводов и есть побольше богатых клетчаткой продуктов. Хорошим дополнением станут умеренные физические нагрузки (ходьба, плавание).
Усиленно сгонять жир на животе в спортзале специалисты не рекомендуют, так как первым делом вес уходит с непроблемных зон — рук, икр, спины и груди. Живот и бедра теряют в объемах в последнюю очередь.