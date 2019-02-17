Стало известно, какие продукты «сгоняют» жир на животе

Не секрет, что глубинный жир, нарастающий в брюшной полости по соседству с жизненно важными органами, опасен для организма. Избавиться от ненужных запасов в долгосрочной перспективе поможет рацион с большим количеством белка, сообщает «Российская газета» со ссылкой на журнал BMC Medicine.