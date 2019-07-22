«Страшно, но не стыдно»: о чем нужно узнать, прежде чем решиться на операцию

На что стоит обратить внимание при выборе стационара?
Первое, на созданные для пациентов условия: ремонт в палатах, качество и разнообразие питания, возможность пребывания родственников, круглосуточная помощь.
Второе, рекомендуется выяснить, сотрудничает ли выбранная клиника с другими лечебными заведениями города. Медицинский консилиум оказывается необходимым во многих случаях, в частности, при оперативном лечении онкологических заболеваний.
Антоний Садовский, (онколог, хирург, к.м.н., заведующий отделением хирургии клиники Медсанчасть-168) хирург новосибирского центра «Медсанчасть-168», отмечает, что в их клинике все пациенты проходят через так называемый «онкологический консилиум»:
Всегда составляется индивидуальный план лечения при опухолевых заболеваниях. «Медсанчасть -168» нацелена на предоставление комбинированного лечения — мы проводим операции и химиотерапию. В полный комплекс по стандарту включается лучевая терапия, тут мы сотрудничаем с радиологическим центром клиники им. ак. Е.Н.Мешалкина, направляем пациентов друг к другу.
Третье, необходимо подробнее узнать об услугах клиники, проводимых операциях, и прежде всего — владеют ли специалисты больницы современными, щадящими хирургическими способами, есть ли у них в распоряжении нужное для этого оборудование.
Антоний Садовский:
Я против так называемого «онкологического радикализма» — когда режут с запасом, лишь бы удалить. В нашей клинике оборудование позволяет бережно относиться к телу пациента, отдавая приоритет малоинвазивным технологиям. Например, мы проводим органосохраняющие вмешательства: качество жизни пациента для нас важно, человек должен вести полноценную жизнь — такую же, как и до болезни.
Все эти вопросы — об условиях в стационаре, компетенции врачей и наличии оборудования — необходимо выяснять заранее. В противном случае можно попасть в неприятную ситуацию.
Представьте: вы уже выстроили доверительные отношения с врачом, но в данной клинике запрошенную вами операцию не проводят. И вам приходится либо менять свои планы, либо соглашаться на операцию, которая не является оптимальной для здоровья.
Перед любым хирургическим вмешательством, пациент нуждается в спокойной обстановке и поддержке. Особенно, когда речь идет о таком сложном заболевании, как онкологическое заболевание.
Юрий Ланцухай.
врач онколог, химиотерапевт клиники «Медсанчасть-168»:
Человеческое отношение в таком заболевании играет большую роль. Сейчас рак — это всё ещё страшно, но не стыдно. Люди не стесняются просить о поддержке, и это правильно, мы их на это настраиваем. Проводим беседы с родными, объясняем, что при нынешнем развитии медицины шансы на успех высоки
Онкологи говорят: от сроков и точности определения заболевания напрямую зависит благоприятный исход лечения. Можно полностью излечиться, либо прийти к стойкой ремиссии на многие годы. Важно, чтобы лечение было правильным и своевременным.
Именно поэтому в новосибирскую «Медсанчасть-168» приезжают сотни людей. При подозрении на наличие опухоли здесь короткий срок проводят комплексное обследование и ставят точный диагноз.
Многие врачи, работающие в центре, являются кандидатами медицинских наук, членами Европейских и Американских обществ хирургии, травматологии, гинекологии, имеют высшую квалификационную категорию. Клиника находится в научном центре Сибири — новосибирском Академгородке — и при необходимости может привлекать специалистов из федеральных медицинских центров. В стационаре круглосуточно дежурят врачи-реаниматологи, которые окажут экстренную помощь при необходимости.
В «Медсанчасти-168» работают с людьми пожилого возраста и пациентами с сопутствующими заболеваниями. «Мы хотим и можем помочь», — говорит химиотерапевт Юрий Ланцухай.
Справка
Какие хирургические вмешательства проводят в «Медсанчасти-168»?
Врачи новосибирской клиники специализируются на двух направлениях:
- Онкология. «Узкие» специалисты, работающие в клинике, — гинекологи, маммологи, хирурги, торакальные хирурги — имеют онкологическую направленность. Врачи центра работают с новообразованиями различных локализаций и выполняют сложные операции, которые требуют привлечения нескольких «узких» специалистов одновременно.
- Общая хирургия. В хирургическом отделении клиники проводят широкий спектр операций, в том числе лапароскопических, на органах брюшной области и грудной клетки.
Клиника Медсанчасть-168 работает с 1972 года, более 47 лет. В стационаре клиники оснащен современным оборудованием для проведения эндоскопических и лапароскопических операций. Данные методики считаются наиболее эффективными и безопасными для пациента, позволяют ускорить процесс реабилитации.
Ежегодно проводится более 2000 госпитализаций и более 1000 различных операций. Врачи клиники имеют высокую квалификацию, большинство оперирующих врачей клиник имеют звание кандидатов медицинских наук и заслуженных врачей России.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Медицинские услуги оказывает Некоммерческая организация фонд развития и оказания специализированной медицинской помощи «Медсанчасть-168» №ЛО-54−01−005301 от 14 февраля 2019 года.
Контакты: 630117, Новосибирск, ул. Арбузова, 6.
Тел.:
Сайт: hospital168.ru