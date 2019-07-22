«Страшно, но не стыдно»: о чем нужно узнать, прежде чем решиться на операцию

Что необходимо сделать в первую очередь, если вы планируете ложиться в больницу на операцию? В голову приходит сразу: найти подходящего врача, выяснить, когда приемные часы, и прочее. Но на самом деле, первое, что необходимо сделать — это узнать, есть ли в больнице стационар, и могут ли там обеспечить необходимые для лечения условия.

На что стоит обратить внимание при выборе стационара?

Первое, на созданные для пациентов условия: ремонт в палатах, качество и разнообразие питания, возможность пребывания родственников, круглосуточная помощь.

Второе, рекомендуется выяснить, сотрудничает ли выбранная клиника с другими лечебными заведениями города. Медицинский консилиум оказывается необходимым во многих случаях, в частности, при оперативном лечении онкологических заболеваний.

Современный стационар клиники «Медсанчасть-168» Источник: Фонд «Медсанчать-168»

Антоний Садовский, (онколог, хирург, к.м.н., заведующий отделением хирургии клиники Медсанчасть-168) хирург новосибирского центра «Медсанчасть-168», отмечает, что в их клинике все пациенты проходят через так называемый «онкологический консилиум»:

Всегда составляется индивидуальный план лечения при опухолевых заболеваниях. «Медсанчасть -168» нацелена на предоставление комбинированного лечения — мы проводим операции и химиотерапию. В полный комплекс по стандарту включается лучевая терапия, тут мы сотрудничаем с радиологическим центром клиники им. ак. Е.Н.Мешалкина, направляем пациентов друг к другу.

Третье, необходимо подробнее узнать об услугах клиники, проводимых операциях, и прежде всего — владеют ли специалисты больницы современными, щадящими хирургическими способами, есть ли у них в распоряжении нужное для этого оборудование.

Садовский Антоний Владиславович онколог , хирург , к.м.н., заведующий отделением хирургии клиники «Медсанчасть-168» Фонд «Медсанчать-168»

Антоний Садовский:

Я против так называемого «онкологического радикализма» — когда режут с запасом, лишь бы удалить. В нашей клинике оборудование позволяет бережно относиться к телу пациента, отдавая приоритет малоинвазивным технологиям. Например, мы проводим органосохраняющие вмешательства: качество жизни пациента для нас важно, человек должен вести полноценную жизнь — такую же, как и до болезни.

Все эти вопросы — об условиях в стационаре, компетенции врачей и наличии оборудования — необходимо выяснять заранее. В противном случае можно попасть в неприятную ситуацию.

Представьте: вы уже выстроили доверительные отношения с врачом, но в данной клинике запрошенную вами операцию не проводят. И вам приходится либо менять свои планы, либо соглашаться на операцию, которая не является оптимальной для здоровья.

Перед любым хирургическим вмешательством, пациент нуждается в спокойной обстановке и поддержке. Особенно, когда речь идет о таком сложном заболевании, как онкологическое заболевание.

Ланцухай Юрий Александрович , врач онколог , химиотерапевт клиники «Медсанчасть-168» Источник: Фонд «Медсанчать-168»

Юрий Ланцухай.

врач онколог , химиотерапевт клиники «Медсанчасть-168»:

Человеческое отношение в таком заболевании играет большую роль. Сейчас рак — это всё ещё страшно, но не стыдно. Люди не стесняются просить о поддержке, и это правильно, мы их на это настраиваем. Проводим беседы с родными, объясняем, что при нынешнем развитии медицины шансы на успех высоки

Онкологи говорят: от сроков и точности определения заболевания напрямую зависит благоприятный исход лечения. Можно полностью излечиться, либо прийти к стойкой ремиссии на многие годы. Важно, чтобы лечение было правильным и своевременным.

Именно поэтому в новосибирскую «Медсанчасть-168» приезжают сотни людей. При подозрении на наличие опухоли здесь короткий срок проводят комплексное обследование и ставят точный диагноз.

Доброжелательные администраторы клиники «Медсанчасть-168» Источник: Фонд «Медсанчать-168»

Многие врачи, работающие в центре, являются кандидатами медицинских наук, членами Европейских и Американских обществ хирургии, травматологии, гинекологии, имеют высшую квалификационную категорию. Клиника находится в научном центре Сибири — новосибирском Академгородке — и при необходимости может привлекать специалистов из федеральных медицинских центров. В стационаре круглосуточно дежурят врачи-реаниматологи, которые окажут экстренную помощь при необходимости.

В «Медсанчасти-168» работают с людьми пожилого возраста и пациентами с сопутствующими заболеваниями. «Мы хотим и можем помочь», — говорит химиотерапевт Юрий Ланцухай.

Справка

Какие хирургические вмешательства проводят в «Медсанчасти-168»?

Врачи новосибирской клиники специализируются на двух направлениях:

Онкология. «Узкие» специалисты , работающие в клинике, — гинекологи , маммологи , хирурги , торакальные хирурги — имеют онкологическую направленность. Врачи центра работают с новообразованиями различных локализаций и выполняют сложные операции , которые требуют привлечения нескольких «узких» специалистов одновременно. Общая хирургия. В хирургическом отделении клиники проводят широкий спектр операций , в том числе лапароскопических , на органах брюшной области и грудной клетки.

Клиника Медсанчасть-168 работает с 1972 года, более 47 лет. В стационаре клиники оснащен современным оборудованием для проведения эндоскопических и лапароскопических операций. Данные методики считаются наиболее эффективными и безопасными для пациента, позволяют ускорить процесс реабилитации.

Ежегодно проводится более 2000 госпитализаций и более 1000 различных операций. Врачи клиники имеют высокую квалификацию, большинство оперирующих врачей клиник имеют звание кандидатов медицинских наук и заслуженных врачей России.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Медицинские услуги оказывает Некоммерческая организация фонд развития и оказания специализированной медицинской помощи «Медсанчасть-168» №ЛО-54−01−005301 от 14 февраля 2019 года.

Контакты: 630117, Новосибирск, ул. Арбузова, 6.

Тел.: +7 (383) 332-05-51 (многоканальный)

Сайт: hospital168.ru