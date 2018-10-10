Строительство медпунктов в малых селах Алтайского края оказалось под угрозой срыва

Из-за административных проволочек под угрозой срыва оказалось строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в 12 малых селах Алтайского края. Об этом сообщило местное отделение ОНФ по результатам мониторинга доступности медицинской помощи.

В 2018 году федеральный центр выделил Алтайскому краю 37,5 млн рублей на строительство ФАПов, но региональные власти до сих пор не завершили проведение конкурсных процедур.

Монтаж модульных конструкций ФАПов планировался в селе Боровиково Павловского района, селах Зимино и Белояровка Топчихинского района, селе Тулата Чарышского района, селе Куяган Алтайского района, а также барнаульских поселках Березовка и Новомихайловка.

Ведомство «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» заключило шесть контрактов на возведение ФАПов. Разместить заказы на строительство еще в шести селах планировалось в сентябре.

Но затем выяснилось, что пять из шести заключенных контрактов расторгли по разным причинам: нарушение сроков, ненадлежащее выполнения работ подрядчиками и т.д.

Сейчас на этапе исполнения находится только один контракт — в селе Зеленая Поляна Ключевского района.

Сергей Войтюк,

руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

До сих пор не разместили заказы на строительство ФАПов, хотя год подходит к концу. При этом в шести из 12 сел, где в этом году должны появиться ФАПы, медицинские организации отсутствуют вообще, еще в шести ФАПы находятся в аварийном состоянии.

Если обязательства не выполнят, региону придется вернуть средства в федеральный бюджет. ОНФ обратился в правительство Алтайского края с просьбой взять на особый контроль вопрос возведения ФАПов в регионе.

Справка

Согласно посланию Федеральному собранию президента Владимира Путина, в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек в течение 2018−2020 годов должны быть созданы ФАПы и врачебные амбулатории. Алтайская региональная сеть по оказанию первичной медико-санитарной помощи включает 877 ФАПов.