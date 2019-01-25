Свиной и гонконгский гриппы активизировались на Алтае и в Сибири

С начала 2019 года в Сибири выявили 130 случаев заболевания гриппом Н1N1 (свиной грипп) и Н3N2 (гонконгский грипп), а также более 100 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог зашкаливает в Томской (10%) и Кемеровской (63%) областях, пишет «Коммерсант-Сибирь». В Алтайском крае на карантин закрыты 7 образовательных учреждений.

Из-за осложнения эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в регионах введен запрет на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, в некоторых школах и дошкольных учреждениях введен карантин.

В основном заболевают болеют дети. «В большинстве случае заболевшие гриппами, А (Н1N1) и, А (Н3N2) не привиты», — отметил глава отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков.

По данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю, из-за того что не все привиты против гриппа, в регионе отмечается активная циркуляция свиного и гонконгского гриппов. При этом встречаются случаи выявления вирусов негриппозной этиологии (метапневмовирусы).

По данным на начало недели, в регионе полностью приостановлен образовательный процесс в двух школах (Михайловский, Смоленский районы), пяти дошкольных учреждениях (Бийский, Косихинский, Целинный, Смоленский районы); частично в классах в четырех школ (Петропавловский, Романовский, Залесовский районы, Славгород); частично в 27 группах в 20 дошкольных учреждениях (Мамонтовский, Ельцовский, Петропавловский, Целинный, Смоленский, Заринский, Барнаул, Бийск).

С 21 января в краевых медицинских организациях ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия. Многие больницы закрыли для посещения.

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