У пяти жителей Алтайского края нашли рак на бесплатной профилактической акции

С 26 июля медики начали в Заринске и Заринском районе профилактическую акцию по борьбе с онкологическими заболеваниями. За три недели работы в ней приняли участие 282 человека, у пяти из них подтвердился рак.

Всем желающим провели онкоскрининг на наличие злокачественных патологий маммологического, гинекологического профиля, а также в области мужского здоровья.

У двух человек выявили рак молочной железы, еще в двух случаях нашли рак кожи и у одного — лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина).

Все пациенты получили направления на лечение в краевой онкодиспансер.

Еще у семи человек анализы показали повышенный уровень онкомаркеров. Их направили на уточняющую диагностику.

12 женщин с доброкачественными опухолями по итогам акции поставили на диспансерный учет и дальнейшее постоянное наблюдение по месту жительства.

Прием у онколога. akod22.ru/

В оннкодиспансере говорят, что по итогам 2020 года, когда была приостановлена плановая медицинская помощь, доля пациентов с 1−2 стадией рака снизилась почти на 5%, соответственно, выросло число запущенных случаев.

При современном уровне развития медицины выявленное на ранней стадии заболевание лечить гораздо проще и быстрее, чем запущенную болезнь.

Все обследования и консультации для населения проводятся абсолютно бесплатно. Акция в Заринске продлится до 2 сентября. Записаться можно по телефону (3852) 507−336 с 8:00 до 16:00.