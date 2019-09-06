Ученые назвали смертельно опасные напитки

Регулярное употребление сладких напитков, в том числе газировки, увеличивает риск ранней смерти. К такому выводу пришла международная научная группа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Live Science.

Ученые проводили исследование в течение 16 лет. В нем участвовали более 450 тысяч здоровых добровольцев, которые проживают в Европе. Специалисты отмечали, какие напитки они потребляют, какой у них рост, вес, рацион, вредные привычки и образ жизни.

Исследование показало, что употребление в день двух или более стаканов напитков с сахаром или его заменителями на 17% повышает риск преждевременной смерти от всех причин. У любителей газировки с сахаром чаще всего отмечали болезни пищеварительной системы, а у тех, кто пил диетическую — заболевания сердца и сосудов.

Ранее ученые из Англии выяснили, что подсластитель аспартам представляет серьезную угрозу для здоровья человека. Его включают в состав тысячи продуктов, в том числе диетических безалкогольных напитков. Также употребление такого напитка как горячий чай повышает риск возникновения и развития рака пищевода. А вот группа исследователей из Новой Зеландии выяснила, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, снижает риск возникновения многих опасных заболеваний.