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Здоровье

Ученые назвали вид пищи, которая снижает риск ранней смерти

Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти, пишет Pravda.ru. При этом, содержащиеся в растениях в большом количестве витамины и минералы позволяют увеличить продолжительность жизни. Так считают американские ученые из Университета Тафтса.

Магазин продуктов. Овощи.
Магазин продуктов. Овощи.
СС0

Они провели исследование, в котором опросили около 30 тыс. добровольцев. Людей спрашивали, как те питаются. Но на этом исследователи не остановились. Выяснив рацион питания участников исследования, ученые из США «ушли в тень» и долгие шесть лет наблюдали за жизнью и состоянием здоровья этих добровольцев.

За это время скончались порядка 4 тыс. респондентов. Большинство из них ушли из жизни из-за онкологических заболеваний или же болезней сердечно-сосудистой системы.

Также итоги исследования показали, что риск преждевременной смерти сокращался в случае с теми добровольцами, в чьем рационе присутствовало достаточное количество цинка, магния, меди, калия, а также витаминов A и K.

Эти микроэлементы, напоминают американские ученые, в больших количествах содержатся в пище растительного происхождения (овощи, фрукты, ягоды, зелень, грибы и бобовые).

Важно, отмечают исследователи из Соединенных Штатов Америки, получать эти элементы именно из пищи, а не посредством пищевых добавок.

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