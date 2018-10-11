Ученые рассказали, что загрязнение воздуха может вызывать рак рта

Ученые проанализировали данные, которые собирались четырьмя крупнейшими госпиталями Тайбэя на протяжении десятилетия.
За это время в больницы обратилось в общей сложности примерно полмиллиона жителей города, и около 1,6 тысячи из них стали жертвами рака рта. Ученые сопоставили частоту развития рака в разных районах города с картами загрязнения воздуха на территории Тайбэя и обнаружили, что люди, жившие в самых загрязненных уголках города, на 43% чаще страдали от рака, чем жители других районов.
Ученые отмечают, что по силе воздействия смог не уступал двум ведущим причинам развития рака ротовой полости в странах Азии — табаку и бетелю. Тем не менее, однозначно пока нельзя сказать, были ли аэрозоли единственной причиной, или же высокая вероятность появления опухолей связана с чем-то еще.