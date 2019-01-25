Выяснилось, почему некоторые люди едят и не толстеют

Удалось выяснить, что люди, которые едят сколько хотят и никогда не толстеют, имеют спасающие от ожирения мутированые гены. спасающих от ожирения. Измененный ген с противоположным действием обнаружен и у тех, кто имеет избыточный вес.
Исследователи сделали вывод, что тем, кто остается худым, помогает не сила воли, а мутации в гене CADM2, который отвечает за работу рецепторов мозга. У полных людей действуют мутации гена FTO.
Гипотезу исследователи проверили на ДНК двух тысячах очень худых британцев, и стольких же чрезмерно полных людей, а также граждан с нормальным весом. В итоге ученые насчитали около 13 мелких мутаций, именно они оказывают влияние на вес — избыточный или низкий.
Также ученые делают вывод, что худоба, как и ожирение, передается по наследству.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что нездоровое питание играет ключевую роль в росте распространенности ожирения в стране. Министр сообщила: по данным эпидемиологического исследования, ожирение отмечается более чем у двух третей обследованных.