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2 сентября 19°C

В Алтайском крае изменился порядок записи к врачам

С 1 сентября электронная запись к врачам в Алтайском крае доступна только на портале Госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи. Теперь записаться через сайт медрег22. рф или мобильное приложение МедРег22 нельзя.

В больнице.
В больнице.
Дмитрий Кудрявцев

Как завести аккаунт на портале Госуслуг

Необходимо зайти на gosuslugi.ru (вход в Госуслуги) и ввести личные данные: реквизиты паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона либо адрес электронной почты, а затем получить код активации личного кабинета.

Как подтвердить учетную запись

Код активации можно получить заказной почтой, с помощью систем банковского дистанционного обслуживания («Почта Банк Онлайн», «Тинькофф», «Сбербанк Онлайн») либо в центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. В Алтайском крае работают более 800 таких центров. Их перечень можно найти на портале госуслуг.

Также там есть подробные инструкции по регистрации. Они находятся в разделе портала Госуслуг «Помощь и поддержка».

Зарегистрированному на портале пациенту останется только зайти в раздел «Мое здоровье», выбрать услугу «Запись к врачу», указать необходимую поликлинику для посещения, выбрать врача и удобное время визита.

Талон можно не распечатывать, медицинская карта будет лежать на столе у врача.

Почему меняется схема

Национальный проект «Здравоохранение» предполагает несколько подпроектов, один из которых — «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». Задача — предоставить максимальную информацию для пациента на портале госуслуг.

Предполагается, что именно здесь будут аккумулироваться все медицинские данные, которые нужны человеку. Здесь же можно будет выбрать страховую компанию, получить направление к врачу или даже вызвать врача на дом.

Помимо этого, новая система записи к врачу более совершенна точки зрения безопасности: персональные данные пациента будут в полной сохранности. Плюс таким образом в будущем планируется полностью отказаться от бумажного документооборота в здравоохранении.

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