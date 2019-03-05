В Алтайском крае отменили карантин по гриппу и ОРВИ

Из-за снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Алтайском крае с 5 марта отменили карантин, пишет пресс-служба правительства региона.

Постановление об отмене ограничительных мероприятий в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обеспечения, сферы обслуживания, торговли и транспорта подписала главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю Ирина Пащенко.

Напомним, карантин действовал в крае с 28 января. За это время полностью останавливали учебный процесс в более 40 школах и 70 дошкольных учреждениях, частично было закрыто более 200 классов в 120 школах и более 500 групп в 350 детсадах. В регионе не проводили массовые культурные и спортивные мероприятия с участием детей.

Сейчас в Алтайском крае продолжают вести мониторинг заболеваемости ОРВИ, циркуляции вирусов. В ведомстве отмечают, что в последние две недели превышение эпидемических порогов наблюдали в основном среди взрослых, что говорит о несоблюдении рекомендованных мер профилактики.

Жителей региона призывают соблюдать меры профилактики. При первых признаках заболевания рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением и не посещать больными рабочее место или организованный детский коллектив.