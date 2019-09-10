В Барнауле открылся новый Wellness&SPA-центр: атмосферное место для вашей перезагрузки

Удивить словами «СПА» и «Веллнес» современный рынок бьюти-услуг практически невозможно. Почти каждый салон красоты непременно «SPA», каждый второй тренажерный зал обязательно «Wellness»… Клиника эстетической медицины «Антуриум» предлагает принципиально новый для Барнаула формат — роскошный Wellness&SPA-комплекс , который впечатлит каждого!

Коротко о концепции Wellness-индустрии

Wellness&SPA — это не просто система оздоровления, сегодня — это философия жизни, которую выбирают все большее количество людей, отказываясь от того, что может навредить душевному, эмоциональному и физическому равновесию человека. Гармонизация всех сторон бытия — вот главная цель настоящего Wellness&SPA.

Благодаря Клинике «Антуриум» в Барнауле появился Wellness&SPA-центр, который не уступает лучшим аналогичным комплексам не только в российских, но и в зарубежных мегаполисах. Такие центры призваны компенсировать агрессивное воздействие городской среды. «Параллельное измерение», «место Силы», «элитный курорт в черте города» — так характеризуют Wellness&SPA-центр те, кто в нем уже побывал!

Роскошный Wellness&SPA-комплекс. RURU FILM Продакшн-студия

SPA-меню для самых требовательных и взыскательных клиентов

Все современные SPA-процедуры и Wellness-услуги собраны персоналом клиники «Антуриум» в одном месте! Впечатляющая по размерам территория комплекса, продуманность до мелочей, удобство и простота, радующие глаз интерьеры и приятная музыка… Но все же главное преимущество Центра — это комфорт для вашей души и вашего тела… К сожалению, словами невозможно описать удовольствие, которое испытывают клиенты Wellness&SPA-центра, его можно лишь ощутить, почувствовать собственной кожей…

Роскошный Wellness&SPA-комплекс. RURU FILM Продакшн-студия

К вашим услугам:

уютный тренажерный зал-студия для коррекции фигуры с современными тренажерами HIPOXI,

стилизованная термальная зона , в которую входят соляная баня , финская сауна , русская парная , турецкий хамам,

в которую входят соляная баня финская сауна русская парная турецкий хамам, аквазона с бассейном и уникальным для Барнаула комплексом гидромассажных процедур;

SPA-программы на любой вкус: от услуг профессиональных банщиков ( в русской парной) до различных видов скрабирования ( солевое , манговое , шоколадное) на специальном массажном столе с функцией подогрева; от антицеллюлитного до релакс-массажа с использованием эксклюзивной косметики;

в русской парной) до различных видов скрабирования солевое манговое шоколадное) на специальном массажном столе с функцией подогрева; от антицеллюлитного до релакс-массажа с использованием эксклюзивной косметики; аппаратная косметология , anti-age-терапия , омолаживающие маски для лица и тела;

anti-age-терапия омолаживающие маски для лица и тела; удобная чайная зона , в которой подают витаминные травяные и цветочные сборы , а также минеральную воду;

в которой подают витаминные травяные и цветочные сборы а также минеральную воду; завершающей «вишенкой на торте» станет посещение салона красоты с полным перечнем услуг , включая стрижку , укладку , аппаратный педикюр и маникюр!

Роскошный Wellness&SPA-комплекс. RURU FILM Продакшн-студия Роскошный Wellness&SPA-комплекс. RURU FILM Продакшн-студия Роскошный Wellness&SPA-комплекс. RURU FILM Продакшн-студия Роскошный Wellness&SPA-комплекс. RURU FILM Продакшн-студия Роскошный Wellness&SPA-комплекс. RURU FILM Продакшн-студия Роскошный Wellness&SPA-комплекс. RURU FILM Продакшн-студия

Преображение, легкость, красота, здоровье, настроение, молодость, стрессоустойчивость — выберите результат, который хотите достичь, а специалисты Центра подберут для вас оптимальный комплекс услуг и процедур!

Начните знакомство с Wellness&SPA-центром прямо сейчас!