В Барнауле откроют крупный медицинский инновационный центр

Инновационный центр «Территория здоровья» предназначен для реабилитации и восстановления больных с травмами опорно-двигательного аппарата и нарушениями функций нервной системы.
Общая площадь объекта — 11 000 кв. метров. Он состоит из стационара на 148 коек, дневного стационара, поликлиники, бассейна, залов ЛФК, кабинета виртуальной реабилитации и т.д.
Как сообщают в минздраве Алтайского края, «центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием для проведения комплексного реабилитационного лечения». Строительство объекта выполнено столичной компанией «ПремиумСтрой».