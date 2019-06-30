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1 июля
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Здоровье

В Барнауле откроют крупный медицинский инновационный центр

В Алтайском крае появится еще одно медицинское учреждение высоких технологий. 2 июля на Змеиногорском тракте будет торжественно открыт клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Пресс-служба правительства сообщает, что в церемонии примет участие губернатор Виктор Томенко.

Медицина. Здоровье. Больница.
Медицина. Здоровье. Больница.
СС0

Инновационный центр «Территория здоровья» предназначен для реабилитации и восстановления больных с травмами опорно-двигательного аппарата и нарушениями функций нервной системы.

Общая площадь объекта — 11 000 кв. метров. Он состоит из стационара на 148 коек, дневного стационара, поликлиники, бассейна, залов ЛФК, кабинета виртуальной реабилитации и т.д.

Как сообщают в минздраве Алтайского края, «центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием для проведения комплексного реабилитационного лечения». Строительство объекта выполнено столичной компанией «ПремиумСтрой».

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