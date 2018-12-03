В России станет проще оформить инвалидность

Планируется, что передавать направительные документы из медицинских организаций в МСЭ будут без участия граждан. Кроме того, изменения коснутся формы направления на медико-социальную экспертизу:
«Чтобы не возникало разночтений, что нужно указать из обследований в этой форме, совместно с Минздравом разрабатывается перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания», — пояснил Максим Топилин.
По словам главы ведомства, Минтруд стремится перевести взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в режим электронного документооборота.
«Через год-два, я думаю, основная часть документов будет передаваться именно в электронном виде. Это означает, что инвалид будет исключен из этого процесса — ему не придется обращаться в МСЭ или поликлинику по несколько раз», — объяснил Максим Топилин.