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Здоровье

В России ужесточат наказание за ложный вызов «скорой помощи»

В Госдуме рассматривают инициативу группы депутатов, предлагающих ввести наказание граждан за ложный вызов врачей на дом. Как пишет «Российская газета», хулигану придется оплатить не только штраф, но и расходы на поездку «скорой» до ложного адреса.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Ложные вызовы медиков по телефону «03» или «112» действительно являются серьезной проблемой в стране. В некоторых регионах количество таких звонков составляет около 30% от всех вызовов «скорой помощи».

При этом врачи несут ответственность за то, что не смогли быстро добраться до тех пациентов, которые реально нуждаются в помощи. Ложные вызовы серьезно сбивают их график.

По предварительным подсчетам, штраф за такое хулиганство сегодня прописан в КоАП и составляет до 1,5 тыс рублей. Но в реальности она почти не применяется. Поэтому предлагается ужесточить наказание за подобные действия.

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