В российском селе крестные ходы для борьбы с раком будут регулярными

В Бурятии в селе Нестерово местные власти решили сделать регулярными крестные ходы, которые, по их мнению, должны помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями.

В бурятском селе борются с онкозаболеваниями во время крестного хода.

«Мы собираемся делать это (крестные ходы) на регулярной основе. Дата следующего крестного хода пока не определена, будем обсуждать в сентябре. Жители сами ко мне обращались, что надо как-то решать проблему, вот я и предложила провести такой крестный ход. У нас всего около 600 жителей, за последний год от рака умерли восемь», — объяснила «Подъему» глава поселения Лариса Зайцева.

Чиновница говорит, что всем жителям объясняют, что «надо все делать вкупе: и молиться, и к врачам ходить».

«Так что тех, кто сейчас будет уповать только на волю божью, не будет», — уверена Зайцева.

Ранее Лариса Зайцева обратилась к настоятельнице местного Сретенского монастыря с просьбой о помощи в борьбе против онкологических заболеваний. Поводом для обращения стало то, что в селе увеличилась смертность от рака.

Местные жители, по словам чиновников, считают, что рак — это их наказание, поэтому, чтобы снизить заболеваемость, сельчане решили обратиться к Богу.

В епархии пошли навстречу, и 23 августа в селе состоялись водосвятный молебен и крестный ход. В церкви всегда было принято именно так бороться с напастями.

«После искреннего, сердечного обращения народа к Богу отступали моровая язва и другие страшные болезни. Сейчас люди ждут Божьей помощи в борьбе с раком», — рассказывали в Бурятской митрополии.

Во время молебна, который провел протоиерей Василий Селецкий, призывали святого целителя и великомученика Пантелеймона и других святых, пишет znak.com. А после все пошли крестным ходом по селу. Окропляли дома и автомобили.

Экономические потери

По данным Минздрава РФ, экономические потери страны от онкологических заболеваний в 2011—2015 годах достигали ежегодно около 8,1 млрд долларов.

Проблема с врачами

В нескольких регионах России обозначена проблема с врачами-онкологами.

«В Ненецком автономном округе работает один врач на всю территорию региона, а в Чукотском — три (в 2017 году было четыре), в Республике Алтай — шесть. В Еврейской автономной области сейчас работает девять онкологов, в Республике Калмыкия — 12, в Магаданской области — 12, в Республике Тыва — 14, в Камчатском крае — 16, в Республике Хакасия — 19», — приводит РБК выдержки из отчета Министерства здравоохранения РФ.

Чиновники также выяснили, что 22 российских регионах число онкологов меньше 35 человек. Для сравнения — столько же врачей данной специальности работают в одном лишь столичном медицинском управлении Управления делами президента РФ.