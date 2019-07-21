В РПЦ «прошлись» с критикой по импортозамещению лекарств

«Политика импортозамещения важна для экономики нашей страны, но она не должна приводить к тому, что люди будут терять здоровье или терять жизнь», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Политика импортозамещения должна быть более «избирательной», а при замене иностранного препарата на отечественный необходимы консультации с узкими медицинскими специалистами, указал священнослужитель.

«Далеко не всегда отечественные аналоги оказывают то же самое действие, какое оказывают различные импортные лекарства или медицинские приборы», — пояснил он.

Российские производители лекарств впервые за четыре года смогли занять более трети общего объема госзакупок, в 2018 году сумма контрактов почти достигла 150 млрд рублей, пишет mail.ru. Пациенты жалуются, что отечественные препараты уступают по качеству или эффективности иностранным.