1 апреля
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Здоровье

Врач рассказал, что кофе снижает риск онкологии и цирроза печени

Кофе снижает риск цирроза, рака печени и инфаркта, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Кофе.
Кофе.
Кулинарный сайт По вкусу.

По словам Мясникова, кофе — очень полезный напиток.

«Он предотвращает не просто цирроз печени, он предотвращает онкологию печени», — уточнил врач.

Кроме того, телеведущий порекомендовал пить кофе сердечникам.

«Он уменьшает (риск. — Прим. ред.) инфаркта, аритмию, даже гипертоникам полезен, если для них это привычный напиток», — сказал Мясников.

Специалист подчеркнул, что в кофе содержатся тысячи биологически активных веществ. Также напиток помогает при подагре, болезни Паркинсона и остеопорозе.

Мясников предупредил, что норма потребления кофе — две-три чашки в день.

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