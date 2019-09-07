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Здоровье

Врачи назвали симптомы рака головы и шеи

Медики рассказали о симптомах развития онкозаболеваний головы и шеи, пишет МедикФорум. Внимание стоит обратить при боле в горле и запах изо рта.

Головная боль
Головная боль
СС0

Самым главным признаком медики назвали отвратительный запах изо рта, Также при таких опухолях могут появиться язвочки на слизистой оболочке рта, ороговевшие шишкообразные наросты, постоянные боли в горле, в слюне могут появится кровяные выделения.

Злокачественные опухоли в голове и шее бывают, чаще всего, в таких областях, как носовые пазухи, ротовая область и гортань.

По данным статистики, каждый год раком в области головы или шеи заболевают более 25 тысяч жителей России. Причем чаще у мужчин.

Ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн посчитал курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека главными провокаторами рака.

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