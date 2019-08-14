Международная выставка «АгроЭкспоСибирь» пройдет во второй раз с 29 по 31 октября 2019 г. при поддержке Министерства сельского хозяйства Алтайского края в современном здании СК «ТЕМП» в Барнауле. Российские и зарубежные производители сельхозтехники, оборудования и средств производства продемонстрируют сельхозпроизводителям Сибири свои новинки. На выставке будут представлены коллективные стенды Германии и Италии .

В рамках выставки будет организована насыщенная деловая программа, которая будет отражать самые актуальные тенденции и изменения, происходящие в отраслях сельскохозяйственной техники, растениеводстве и в животноводстве.

Главное мероприятие выставки — Пленарная сессия «АПК Сибири: настоящее и будущее» 29 октября, в рамках которой будут обозначены перспективы развития, рассмотрен инновационный и экспортный потенциал Сибирского региона.

Международная выставка «АгроЭкспоСибирь» Фото: «АгроЭкспоСибирь».

Основными темами первого дня выставки также станут: цифровизация сельского хозяйства, конкурентоспособность молочной отрасли Западной Сибири, возможности развития органического сельского хозяйства и развитие сельских территорий и фермерства посредством мясного скотоводства.

Во второй день выставки, 30 октября, состоятся мероприятия: «Управление фермой в молочном животноводстве», «Слагаемые успеха эффективного животноводства», «Резервы увеличения экспорта продукции АПК в Сибири», конференция по ветеринарии «Инновационные технологии и мировые тенденции в лечении продуктивных животных».

В третий день выставки, 31 октября, пройдет круглый стол «Совершенствование престижности и мобильности образовательной системы через инновационные формы дополнительного профессионального образования».

Международная выставка «АгроЭкспоСибирь» Фото: «АгроЭкспоСибирь».

Партнерами деловой программы выставки выступят: Минсельхоз Алтайского края, Министерство цифрового развития и связи Алтайского края, Аналитический Центр Молочного Рынка и информационный портал The DairyNews, Национальный Союз производителей говядины, Национальный Союз органического земледелия, «Институт молока Бочаров и партнеры», Национальный Союз зернопроизводителей, «Алтайский государственный аграрный университет», «Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина», «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», организации Алтайского края и успешные компании.

Международная выставка «АгроЭкспоСибирь» Фото: «АгроЭкспоСибирь».

Дополнительную информацию о выставке можно получить на сайте agroexposiberia.ru, а также у организаторов выставки ООО «ДЛГ РУС» и IFWexpo Heidelberg GmbH (18+).

По вопросам участия в выставке обращаться:

Наталья Сидельникова

E-mail: n. sidelnikova@dlg.org

Тел. +7 (495) 128 29 59 доб.103