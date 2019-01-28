Актер Александр Петров назвал гостевой дом на Алтае лучшим отелем в своей жизни

Корреспондент издания HELLO! Спросил Александра Петрова, в каком из отелей ему понравилось больше всего. Актер вспомнил съемки проекта «Пока цветет папоротник» и рассказал, что «есть такой прекрасный гостевой дом на Алтае»:

В этом краю нет какой-то суперразвитой инфраструктуры, но есть желание своими силами создавать уют и комфорт. Я как раз жил в таком уютном доме, его держала супружеская пара: рядом с постройкой — баня, выйдешь на улицу — там лес, горы. Чистый кайф! А в одной из комнат всегда стоял чайник с чаем, печенье, сладости, и перед входом снимали обувь, как дома. Ты словно оказывался у близких друзей в гостях и чувствовал себя соответствующе, — отметил Александр Петров.