Активисты ОНФ рассказали, как проверяют качество дорог в Барнауле

В Барнауле продолжается масштабный ремонт улиц в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эксперты Общероссийского народного фронта постоянно проверяют ход работ. Евгения Гущина, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Алтайском крае, рассказала, что именно делают активисты и как оценивают ремонт дорог в краевой столице.

По предложению регионального Минстройтранса еще в 2016 году представители ОНФ вошли в состав проектного офиса «Безопасные и качественные дороги». Также в команде работают различные специалисты: дорожники, представители всех отраслей ЖКХ, ГИБДД, СМИ и общественники. Активисты отмечают, что благодаря слаженной работе региону удалось достичь заметного результата по приведению в нормативное состояние участков дорог Барнаульской агломерации и снижению количества мест концентрации ДТП.

Ремонт улиц в Барнауле. Автор фото: Екатерина Гладких.

«Проектный офис работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Благодаря этому совместному контролю в случае возникновения технологических отклонений или дефектов, их устраняют буквально в считанные часы», — сообщила Евгения Гущина.

Она также подчеркнула, что проектное управление уже показало свою эффективность. Так в 2017 году Алтайский край вошел в тройку лидеров среди проектных команд по учету мнения общественности в рамках реализации мероприятий «Безопасные и качественные дороги». Хорошие показатели у региона и в наши дни.

Ремонт улиц в Барнауле. Автор фото: Екатерина Гладких.

«В этом году стало меньше замечаний, касающихся технологических процессов. Однако в целом есть вопросы по организации и культуре производства работ. Хотелось бы, чтобы на следующий год ситуация изменилась к лучшему», — заявила Евгения Гущина.

Также заметные результаты принес проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», который запустили в 2017 году. Он призван объединить горожан и представителей власти для решении дорожных проблем. На карте и в приложении можно отметить и проголосовать за ремонт проблемной дороги или обозначить локальные дефекты.

Ремонт улиц в Барнауле. Автор фото: Екатерина Гладких.

По мнению представителей ОНФ, такие сигналы помогают не только планировать капитальный, но и активно проводить текущий ремонт. Горожане отметили на карте сотни проблемных участков, на многих из которых специалисты уже закончили работы.

Эксперты ОНФ отметили, что планы по ремонту дорог Барнаульской агломерации третий год почти на 90% совпадают с мнением горожан, а это по итогу более 100 капитально отремонтированных участков дорог за 2017−2018 годы и более 30 дорог в планах 2019 года.

Ремонт улиц в Барнауле. Автор фото: Екатерина Гладких.

Евгения Гущина,

координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Алтайском крае:

Мы достаточно плотно сотрудничаем с властями третий год, уже видна хорошая динамика. Можно сказать, что координация отлажена, нас слышат, к нам прислушиваются. Замечания, на которые мы указываем, оперативно устраняют. Наша совместная работа с властями эффективна, видны заметные результаты. Надеемся, что так продолжится и дальше.

Ремонт улиц в Барнауле. Автор фото: Екатерина Гладких.

Она также рассказала, что эксперты ОНФ практически каждый день проводят рейды по дорогам города. Активисты контролируют ход работ, участвуют в приемке дорог. Кроме того, общественники помогают выявлять аварийно-опасные участки улиц, опасные пешеходные переходы, а также следят за состоянием остановочных павильонов.