Алина Кабаева рассказала о роли женщины в семье

Известная гимнастка дала откровенное интервью журналу « Аэроэкспресс ». В нем спортсменка рассказала о роли женщины в семье, а также о своих амбициях и спорте после завершения карьеры.

Кабаева призналась, что никогда не стремилась занимать первые места, а просто занималась любимым делом: «У меня никогда не было желания стать лидером. И амбиций не было. Мною двигала любовь к этому виду спорта, я обожала художественную гимнастику и с большим удовольствием поднималась по ее ступенькам».

«Спорт остается в жизни спортсмена навсегда. Тело привыкает к большим нагрузкам, и если прекратить занятия, то ты себя плохо чувствуешь и у тебя плохое настроение. У меня был период, когда я забросила спорт. <…> Потом это прошло, я отдохнула, и спорт снова вернулся в мою жизнь. Сейчас продолжаю заниматься. Спорт присутствует в моей жизни, и я без него не могу», — рассказала Кабаева.

Спортсменка также сравнила семейную жизнь с кораблем и рассказала о своем видении роли женщины. Так, по словам Кабаевой, «семья — это наш дом, наша крепость, наш спасательный круг во всех обстоятельствах», пишет mail.ru.

И Алина уверена, что дом — «это корабль, на котором женщина — не стряпуха (или по-морскому кок), она по определению, как минимум, штурман, а может быть, и капитан».

Ранее Алина Кабаева рассказала о том, что делает ее счастливой: «У меня нет никаких особых рецептов. Просто всегда стараюсь быть благодарной судьбе за то, что есть, и за то, что было», — заявила чемпионка.

Кабаева давно завершила профессиональную карьеру, однако неизменно восхищает поклонников прекрасной фигурой. Как выяснилось, Алина Кабаева вовсе не является сторонницей различных модных диет, однако она придерживается правила разгрузочных дней для организма.