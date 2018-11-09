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Жизнь
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Алла Пугачева заболела и отменила свое выступление в «Олимпийском»

Российская певица Алла Пугачева сообщила, что ей пришлось отказаться от выступления на праздничном концерте Леонида Агутина.

Алла Пугачева, октябрь 2018 года.
Алла Пугачева, октябрь 2018 года.
Instagram Максима Галкина.

По словам Примадонны, она не выйдет на сцену из-за сразившей ее болезни.

«Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось», — написала Пугачева в своем Instagram, приложив совместную фотографию с Агутиным.

Певица не уточнила, чем именно заболела.

Концерт Леонида Агутина пройдет в «Олимпийском» 10 ноября, пишет «Росбалт».

Ранее Пугачева публично признавалась, что уже не молода и ее организм дает сбой.

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