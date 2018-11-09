Алла Пугачева заболела и отменила свое выступление в «Олимпийском»

Российская певица Алла Пугачева сообщила, что ей пришлось отказаться от выступления на праздничном концерте Леонида Агутина.

По словам Примадонны, она не выйдет на сцену из-за сразившей ее болезни.

«Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось», — написала Пугачева в своем Instagram, приложив совместную фотографию с Агутиным.

Певица не уточнила, чем именно заболела.

Концерт Леонида Агутина пройдет в «Олимпийском» 10 ноября, пишет «Росбалт».

Ранее Пугачева публично признавалась, что уже не молода и ее организм дает сбой.