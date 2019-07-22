Алтай-Кокс награждает работников к Дню металлурга.

Генеральный директор Алтай-Кокса Павел Лизогуб открыл обновленную Галерею почета и вручил шести заводчанам награды Министерства промышленности и торговли РФ.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил металлургов и вручил медали Алтайского края «За заслуги в труде» бригадиру углеподготовительного цеха Сергею Пустовалову, машинисту коксовых машин Алексею Кривощекову, мастеру цеха улавливания Евгению Устинову, огнеупорщику специализированного цеха по горячим ремонтам Сергею Подольхову. Губернатор Алтайского края поблагодарил коллектив Алтай-Кокса за достижение высоких показателей в производстве.
Более 30 работников завода отметили почетными грамотами регионального Правительства, Министерства Алтайского края по промышленности и энергетике, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Алтайкрайсовпрофа, благодарственными письмами Губернатора.
Благодарственные письма и почетные грамоты своих ведомств сотрудникам завода вручили депутат Алтайского краевого законодательного Собрания Сергей Приб, глава Заринска Иван Терешкин, депутат Госдумы Наталья Кувшинова и другие.
Более 200 наград удостоились работники Алтай-Кокса в День металлурга. Все награжденные получили памятные подарки и денежные премии.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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