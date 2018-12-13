Алтай-Кокс победил в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года»

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) признали лучшим социально-ответственным работодателем года в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

Награждение победителей и призеров конкурса прошло в большом зале Правительства Алтайского края.

Завод ежегодно направляет около 200 млн рублей на улучшение условий труда, повышение безопасности рабочих мест, приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение работников.

Предприятие постоянно ведет работу по профилактике травматизма. За прошедший год на заводе внедрили систему блокировки источников энергии, которая позволяет минимизировать влияние человеческого фактора при проведении работ. Закупили современные бирочные стенды с распашными дверцами и замками, что исключает риски несанкционированного запуска и включения механизмов. Реализовали проекты по повышению безопасности работы на высоте и в замкнутых пространствах.

Работники регулярно проходят обучение по охране труда, участвуют в мероприятиях «В поисках безопасности», где совместно с руководителями выявляют и устраняют потенциальные риски и опасности на рабочих местах. Такие обходы повышают культуру безопасности и вовлеченность сотрудников.

Справка

Краевой конкурс «Лучший социально-ответственный работодатель года» проводят с 2010 года. Он является региональным этапом всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2018 году на конкурс поступило 89 заявок от 63 работодателей из 25 городов и районов края. Конкурс прошел по 12 номинациям. Победителями и призерами стали более 40 работодателей.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru. Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com