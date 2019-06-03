Алтай-Кокс поздравил детей Заринска с праздником

В День защиты детей Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) организовал для заринских ребят развлекательную программу и театрализованное представление.

В квесте «Вокруг света с песенкой о лете» приняли участие около 100 юных заринчан. Территорию Центра детского творчества поделили на тематические станции, где ребят ждали различные испытания. Представители Союза молодежи вручили детям множество призов.

Провели туристический слет для детей, которые занимаются в комнате коррекции здоровья Центра детского творчества. Ребята собирали палатки, проходили полосу препятствий, учились ориентироваться по компасу. В этот же день прошла презентация сборника детских рассказов, посвященных 40-летию Заринска. Союз молодежи передал ребятам индивидуальные подарки, соответствующие их интересам и особенностям развития.

День защиты детей. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

По приглашению Алтай-Кокса в Заринске выступили артисты краевого театра кукол «Сказка». На представлении побывали дети сотрудников завода.

Фоторепортаж о празднике можно посмотреть по ссылке.

День защиты детей. Фото: ОАО «Алтай-Кокс».

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

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