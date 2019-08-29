Алтай-Кокс поздравит школьников Заринска с Днем знаний

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) проведет праздничные мероприятия ко Дню знаний. Пригласит детей заводчан на интерактивный урок, вручит корпоративные подарки, а родителям перечислит материальную помощь в рамках акции «Соберем детей в школу».

1 сентября первоклассники посетят первый урок «Волшебной школы», примут участие в интерактивной программе и познавательных конкурсах, сфотографируются в тематической фотозоне.

Все участники мероприятия получат в подарок цветные карандаши и книжки-раскраски с историей родного города и завода.

На Алтай-Коксе проходит ежегодная акция «Соберем детей в школу». Единовременную выплату на подготовку к новому учебному году получат неполные и многодетные семьи заводчан с детьми-школьниками, а также мамы и папы, которые воспитывают детей с ограниченными физическими возможностями.

В новом учебном году в Заринской школе № 15 продолжит работу профильный класс Алтай-Кокса, где старшеклассники углубленно изучают химию и биологию, посещают курсы преподавателей ведущих вузов Сибири и «Школу молодого коксохимика».

Школа мечты. Фото: ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru