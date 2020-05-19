Алтайская больница скорой помощи перестала принимать пациентов (обновлено)

Причиной этого стали выявленные случаи заражения новой коронавирусной инфекции в медицинской организации, говорят в ведомстве
Больных хирургического, травматологического и кардиологического профиля будут направлять в другие больницы Барнаула. Пациенты, которые сейчас находятся на госпитализации в больнице, продолжат лечение в условиях усиленного контроля за соблюдением санитарных норм.
В больнице проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.
Сколько случаев инфицирования COVID-19 выявили в учреждении — не сообщается.
Обновлено 22:20
Прием пациентов в отделения, где выявили коронавирус, закрыт. Пациенты и персонал из этих отделений остаются в учреждении на 14 дней.
По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, отделения изолируют друг от друга, закрепят за ним персонал.
И работников, и пациентов из этих отделений дообследуют.