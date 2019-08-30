Алтайские энергетики проверили состояние энергообъектов вблизи учебных заведений

Накануне нового учебного года у персонала Алтайского филиала Россети Сибирь есть задача номер один: до 31 августа провести дополнительный осмотр объектов электросетевого хозяйства, которые находятся вблизи школ. Линии электропередачи, подстанции и другие электроустановки проходят специальную проверку на надлежащее техническое состояние.

Энергетики осматривают энергообъекты на предмет наличия дефектов опор, проводов, дверей и стационарных ограждений, запирающих и заземляющих устройств, информационных знаков и плакатов, предупреждающих об опасности. Под особым контролем — защищенность трансформаторных подстанций от проникновения сторонних лиц и соответствие габаритов проводов воздушных линий электропередачи. Такую проверку прошли более 800 объектов электросетевого хозяйства.

Эти мероприятия — часть комплексной программы по профилактике детского электротравматизма, которая действует в компании много лет. Крупнейшее электросетевое предприятие имеет на балансе около 55 тысяч километров линий электропередачи и около 12 тысяч подстанций разного класса напряжения. Энергетики предпринимают все необходимые меры для того, чтобы все эти энергообъекты не стали причиной несчастных случаев. В зоне особого внимания — дети.

Для подрастающего поколения проводятся специальные занятия в школах, где дети изучают правила обращения с электричеством, организуются тематические мероприятия в парках, досуговых учреждениях, дети участвуют в конкурсах, викторинах. По мнению специалистов, именно совместными усилиями энергетиков, педагогов и родителей можно решить главную задачу: уберечь детей от беды.

Энергетики обращаются ко всем жителям Алтайского края: если вы увидели неисправный или незапертый объект электросетевого хозяйства — позвоните по телефону горячей линии 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). Предотвратить беду проще. Не оставайтесь равнодушными!