Алтайские СМИ узнали, почему в туркластере Барнаула исчезли лавочки

То, что скамейки и урны убраны с Малотобольской, подтвердили в пресс-центре барнаульской мэрии. Там сообщили, что малые архитектурные формы увозят на хранение в рамках месячника санитарной очистки, чтобы они не мешали уборке улиц. Месячник
обычно проводят в октябре, когда еще не выпал снег. В этот же месяц проводят и общегородской субботник. В 2018 году осенний общегородской субботник пройдет 12 октября.
Судя по ответу сотрудников горадминистрации, скамеечек на этой территории вообще не будет всю зиму: вернутся они весной после проведения традиционных субботников, то есть примерно в конце апреля.