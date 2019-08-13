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14 августа 25°C

Алтайский фотограф снял падающие звезды

Жители Алтайского края ночью 13 августа могли наблюдать удивительный звездопад — метеорный поток Персеиды. Фотограф газеты «Каменские известия» Дмитрий Проскурин запечатлел несколько падающих звезд.

Звездное небо.
Звездное небо.
СС0

Сфотографировать звездопад над Камнем-на-Оби фотокору удалось на длинной выдержке и вдали от городских огней.

Персеиды образовались из хвоста кометы Свифта-Туттля. Звездопад можно наблюдать, когда Земля проходит через шлейф из оставленных кометой частиц.

В ночь с 12 на 13 августа были самые красивые вспышки Персеид.

Как правильно наблюдать метеорный поток

  • Метеоры видно невооруженным глазом;
  • За 15 минут до наблюдения нужно перестать смотреть на источники яркого цвета, чтобы глаза привыкли к темноте.
  • Лучше находиться за городом (там меньше смога и источников света), пишет rg.ru. Зимой нужно запастись чаем и теплой одеждой, чтобы не замерзнуть.
  • Важно помнить, что метеоры появляются не непрерывно. Можно ничего не увидеть за 5−10 минут, а потом в течение минуты появится сразу несколько метеоров.
  • Не нужно концентрироваться на отдельных звездах и резко переводить взгляд — звезды могут создать иллюзию метеора.
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