Алтайский город вошел в список самых грязных в России

Рубцовск включили в десятку самых грязных городов, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные портала недвижимости Domofond.ru. В среднем жители российских городов оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10.