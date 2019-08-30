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Жизнь

Алтайский город вошел в список самых грязных в России

Рубцовск включили в десятку самых грязных городов, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные портала недвижимости Domofond.ru. В среднем жители российских городов оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10.

Свалка в Рубцовске
Свалка в Рубцовске
vrubcovske.ru

Всего аналитики включили в рейтинг 200 городов, опросили более 90 тысяч человек.

Нижние строчки в рейтинге чистоты заняли Архангельск и Каменск-Шахтинский Ростовской области.

В десятку аутсайдеров по уровню чистоты в городах вошли Новочеркасск (Ростовская область), Махачкала (Дагестан), Орск (Оренбургская область), Рубцовск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Норильск (Красноярский край).

Барнаул расположился на 45 месте.

Самым чистым городом, по мнению жителей, стал Губкин Белгородской области.

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