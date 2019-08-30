Алтайский город вошел в список самых грязных в России

Всего аналитики включили в рейтинг 200 городов, опросили более 90 тысяч человек.
Нижние строчки в рейтинге чистоты заняли Архангельск и Каменск-Шахтинский Ростовской области.
В десятку аутсайдеров по уровню чистоты в городах вошли Новочеркасск (Ростовская область), Махачкала (Дагестан), Орск (Оренбургская область), Рубцовск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Норильск (Красноярский край).
Барнаул расположился на 45 месте.
Самым чистым городом, по мнению жителей, стал Губкин Белгородской области.