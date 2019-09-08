Алтайский край по-прежнему в лидерах по числу разводов в Сибири

В Алтайском крае на 4 свадьбы в среднем приходится 3 развода. Это самый высокий показатель в Сибири. Такие данные за первое полугодие 2019 приводит Политсиб.ру со ссылкой на Новосибирскстат.

За шесть месяцев 2019 года в Алтайском официально отношения зарегистрировали 4757 пар, а расстались — 3549. В среднем на каждые 100 браков пришлось 75 разводов.

При этом в первую половину 2018 года в Алтайском крае на 100 браков приходилось 90 разводов.

Неутешительная статистика подтолкнула власти к созданию на базе алтайских ЗАГСов «комнат примирения», где специалисты по урегулированию споров (медиаторы) помогают людям сохранить семью.

Самая популярная причина разводов в Алтайском крае — употребление алкоголя одним из супругов. Вторая по популярности причина — ранний возраст вступления в брак. По статистике органов ЗАГС, чаще всего разводятся люди в возрасте до 35 лет.