Алтайский край получит более 435 млн рублей на выплаты медикам в мае

Алтайский край получит 435 млн 543 тысячи рублей. Эти деньги пойдут на выплаты медработникам в мае.
Сколько получат остальные регионы СФО
- Новосибирская область — 729 млн рублей,
- Красноярский край — 543 млн рублей,
- Омская область — 471 млн рублей,
- Кемеровская область — 375 млн рублей,
- Томская область — 344 млн рублей,
- Республика Тыва — 326 млн рублей,
- Иркутская область — 240 млн рублей,
- Республика Хакасия — 52 млн рублей,
- Республика Алтай — 20 млн рублей.
Всего регионы Сибирского федерального округа получат более 3,5 млрд рублей.
За апрель в регионы России на эти цели направили 52 млрд рублей, но из-за формулировки в тексте постановления правительства во многих субъектах выплаты рассчитывались по часам. Теперь доплата осуществляется по самому факту работы медика с коронавирусными пациентами.
Согласно распоряжению Путина, ежемесячно врачи, которые работают с коронавирусными пациентами, должны получать доплату в 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тысяч рублей, младший медперсонал — 25 тысяч рублей.
Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.
Как ранее заявлял глава алтайского минздрава Дмитрий Попов, выплаты в регионе получил 1 241 медработник.
Также в Алтайском крае начала работать «горячая линия» по повышенным выплатам за работу с больными COVID-19.