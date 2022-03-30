1 апреля
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Жизнь

«Обучены всем манипуляциям». Алтайский минздрав ответил на жалобу студентов Барнаульского медколледжа

Алтайский минздрав рассказал, как в пандемию здравоохранение обеспечивает кадрами медицинский колледж Барнаула, где студенты пожаловались на недостаточное образование.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Ранее студенты Барнаульского медицинского колледжа написали открытое письмо региональному минздраву, губернатору Виктору Томенко и другим властям, в котором пожаловались, что не представляют, как после выпуска будут лечить людей — для этого им не хватает знаний. Студенты заявили: «Не умеем ставить уколы».

«Барнаульский базовый медколледж, несмотря на сложности, которые вызвала в работе системы здравоохранения пандемия, продолжает готовить кадры. Ряд сложностей из-за того, что систему и образования, и внутренней работы пришлось поменять, чтобы подстроиться под требования времени, конечно есть. Однако в учреждении не согласны с публикацией, появившейся накануне в соцсетях и ряде СМИ, где сообщалось, что колледж слабо готовит специалистов», — подчеркнули в минздраве.

Как сообщили в колледже, коронавирус заставил искать иные подходы: это оказались не только новые варианты образовательной деятельности, но и оперативный отклик на заявки медорганизаций в части оказания реальной помощи населению в пики подъема заболеваемости.

В частности, график учебного процесса пришлось поменять. По запросу медорганизаций края были внесены изменения в программы практик — перечень видов деятельности студентов расширили. К примеру, в него внесены актуальная сегодня консультационная поддержка населения по вопросам медпомощи при подозрении на коронавирус, профилактические и разъяснительные мероприятия, консультации людей на самоизоляции, работа по маркировке и сбору индивидуальных наборов лекарств и так далее.

Студенты-медики на передовой борьбы с коронавирусом.
Студенты-медики на передовой борьбы с коронавирусом.
zdravalt.ru/

«Студентам на практике предстояла работа с жителями региона по профилактике и предупреждению распространения COVID-19. Для них организовали подготовку по доппрограмме повышения квалификации „Деятельность оператора Call-цетра“. Это расширит возможности при будущем трудоустройстве. Обучен 861 студент — около 43% от всего количества учеников. Расходы на обучение взял на себя колледж. Условия созданы и для работающих студентов — если занятия совпадают со сменой, ребята могут обучаться с применением дистанционных образовательных технологий. Кроме того, практика идет не только в спецкабинетах колледжа, но и на клинических базах в ведущих учреждениях здравоохранения краевой столицы», — подчеркнули в колледже.

В минздраве указали, что и сами студенты подтверждают наличие условий для образования: под постами о недостаточном образовании они выразили свое несогласие.

«Ученица колледжа Алина Зыкова не согласна с тем, что в учреждении не дают теоретических знаний — преподаватели очень стараются, а вот то, как образование будет использовано, зависит от самого студента. Сама девушка проходила практику в больнице № 11 и, по словам студентки, медсестры охотно учили работе — ставить капельницы, инъекции. В то же время, были студенты, которые боялись это делать самостоятельно. Не согласен с автором жалобы и Игорь Авдеев. По его словам, колледж сейчас действительно переживает не лучшие времена, однако преподаватели всегда идут на встречу студентам, а совмещать работу и учебу вполне реально. Также еще один студент первого курса Алексей Крамер написал, что проходил с другими ребятами практику в Краевой клинической больнице. По его словам, старшие коллеги доверяли им работу, так как молодые люди были обучены всем манипуляциям», — отметили в министерстве.

Один из студентов обратился к недовольным обучающимся: «Зависит просто все от вас, если нет желания чему-то научиться, то проблемы эти никак не преподавателей. Так что на наших преподавателей не нужно нагнетать».

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